Sony Bravia Theatre Quad : cette barre de son peu conventionnelle avec 4 enceintes est soldée à -500 €

Sony tente l’audace et l’innovation avec un système audio original, le Sony Bravia Theatre Quad, que vous retrouvez soldé à 2 189 euros au lieu de 2 689 euros chez Boulanger.

Il y a les barres de son solo, qui sont littéralement de vraies barres à poser sous votre écran. Il y a celles qui sont accompagnées d’un caisson de basse, parfois avec des enceintes satellites. Et il y a le Sony Theatre Quad, un système de sonorisation 4.0.4 pour une puissance de sortie totale de 504W, digne successeur du tout aussi original Sony HT-A9. Un appareil haut de gamme qui bénéficie des réductions liées aux Soldes pour s’afficher avec une réduction de près de 20 %.

Ce qu’il faut retenir du Sony Bravia Theatre Quad

La richesse du son restitué est assez folle

Le rendu Dolby Atmos et Surround est incroyable

La conception sobre et élégante (sauf le boitier central)

Le Sony Bravia Theatre Quad 2024 est un système audio haut de gamme, donc son prix reflète sa qualité : 2 689 euros. Les Soldes permettent d’amortir un peu la facture puisqu’il passe à 2 189 euros chez Boulanger.

Un son premium qui brille sur le rendu 3D

Avec le Sony Bravia Theatre Quad, ne vous attendez pas à une barre de son classique. Vous avez devant les yeux quatre haut-parleurs de 289 x 306 x 129 mm chacun pour 2,6 kg. Ils sont fournis avec un socle pour être posés en configuration de quadrilatère. Le mieux est d’en mettre deux de part et d’autre du TV, et deux derrière votre canapé, si possible. Sachant que chacun d’entre eux doit être branché sur secteur, ce qui peut être une contrainte supplémentaire. Le mieux, si vous le pouviez, serait de les fixer au mur.

L’application à télécharger sur votre smartphone vous guide dans la configuration et le placement des enceintes. Sans oublier qu’il faut aussi placer le boitier central, élément important de la configuration. C’est lui qui va distribuer le son du TV aux enceintes. Par contre, on regrette son look plastique là où les enceintes sont revêtues d’un beau tissu maillé gris. Petit bonus : si vous possédez un TV Sony Bravia, il peut intégrer la configuration comme enceinte centrale.

Une connectique efficace, mais un peu timide

Toute la connectique de l’appareil repose sur le fameux boitier, à l’arrière duquel vous retrouvez un port HDMI eARC, une entrée HDMI 2.1 qui prend en charge la 4K/120 Hz et le VRR, une sortie S-Center pour votre éventuel TV Bravia et une entrée Ethernet, sans oublier les puces Bluetooth et WiFi. Dommage que Sony fasse l’impasse sur un connecteur optique Toslink ou encore une sortie RCA pour ajouter un caisson de basses. Il faudra se contenter des modèles SA-SW3 et SA-SW5 de chez Sony, vendus séparément.

Tout ça pour profiter d’un son spatial de très grande qualité, que ce soit latéral avec le Surround, ou vertical avec le Dolby Atmos. Vous allez être plongé dans les ambiances de tous vos divertissements préférés, comme si vous étiez au cœur de l’action.

Sinon, vous pouvez retrouver des barres de son plus traditionnelles répertoriées dans notre guide d’achat des meilleurs produits du moment.

