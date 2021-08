Une barre de son et un nouveau concept audacieux, Sony veut bousculer le home cinéma

Présentés en juillet, les deux nouveaux produits de Sony seront commercialisés en septembre 2021. D'un côté, une barre de son haut de gamme, de l'autre, un kit de 4 haut-parleurs qui s'adaptent partout.

Sony HT-A9

Commençons par les 4 haut-parleurs ci-dessous. Ces derniers sont censés remplacer l’utilisation d’un home cinéma sans avoir besoin d’une barre de son. C’est une proposition audacieuse de Sony qui s’adresse à celles et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Leur atout est de proposer une configuration qui s’adapte à l’environnement de votre pièce, avec le format propriétaire 360 Spatial Sound Mapping (SSM). Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ils arborent une forme cylindrique dans un seul bloc.

Les quatre haut-parleurs ont la même apparence et les mêmes caractéristiques et chacun dispose d’un double microphone intégré, d’un pilote « X-Balanced Speaker » (qui permet d’obtenir une pression acoustique puissante et des basses profondes) et un large woofer directionnel. La prestation est complète techniquement, avec Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X, HDMI 2.1, eARC et 8K HDR / 4K@120.

Nous avons pu les voir en action. Il y a une première étape d’autocalibration qui prend 3 minutes. Les enceintes vont émettre des bruits et sons successifs pour se positionner dans l’espace. Le système fait penser à la fonction Sonos Trueplay, que l’on trouve sur la Beam et l’Arc.

Elles sont toutes reliées sans fil à un boitier qui fait la taille d’une Apple TV 4K. Ce système permet, selon Sony, de créer une virtualisation de 12 enceintes, soit 16 enceintes au total avec les quatre enceintes physiques.

En fonction des sources de vidéos et de sons, l’effet est bel et bien reproduit. On se sent comme dans une bulle, entouré de plusieurs enceintes. Cela fonctionne très bien, excepté pour l’impression de hauteur qui reste limité. Néanmoins, force est de constater que la proposition se Sony a techniquement beaucoup de sens.

À 1 800 euros les 4 enceintes avec le boitier, cela reste un coût important. Vous pouvez également rajouter un caisson de basse (SA-SW3 de 300 Watts à 800 euros ou SA-SW5 de 200 Watts à 500 euros).

Sony HT-A7000

En plus du système surround sans fil flexible HT-A9 à quatre haut-parleurs, Sony a annoncé la barre de son HT-A7000 à 1 300 euros. Elle est accompagnée par les haut-parleurs HT-A9 afin de proposer une expérience home cinéma la plus complète possible.

Le HT-A7000 prétend intégrer un système 7.1.2 compatible Dolby Atmos et DTS:X dans les dimensions d’une grande barre de son de 1,3 mètre de long pour 14,2 centimètres de profondeur. Autant vous dire qu’il faudra l’accompagner d’un TV d’au moins 65 pouces de diagonale pour ne pas déséquilibrer visuellement votre home cinéma.

Nous avons pu voir la barre de son, les finitions sont assez bonnes : du verre trempé sur le dessus, qui a l’inconvénient d’attraper les traces de doigts, une peinture métallique et un tissu acoustique sur la partie avant. À l’intérieur, vous trouverez deux haut-parleurs orientés vers le haut, deux tweeters à faisceau et cinq haut-parleurs avant.

Vous pouvez lui adjoindre un caisson de basse (SA-SW3 de 300 Watts à 800 euros ou SA-SW5 de 200 Watts à 500 euros) et des enceintes arrières (SA-RS3S, 500 euros de plus pour les deux satellites supplémentaires) pour compléter l’ensemble. D’ailleurs, si vous avez un TV Bravia dernier cri, sachez que Sony propose un protocole maison sans fil pour connecter les produits audio au téléviseur sans aucun câble.

Naturellement, la barre de son HT-A700 prend en charge toutes les fonctionnalités HDMI 2.1 attendues, y compris la vidéo 8K, Dolby Vision et 4K @ 120 Hz. Pour le streaming, elle est équipée de Chromecast, Apple Airplay 2 et du Bluetooth. De plus, comme le HT-A9, elle prend en charge 360 Reality Audio et la musique haute résolution, sans oublier la compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Si vous avez réussi à compter jusque là, le home cinéma complet revient donc à 2 600 euros, sans oublier le téléviseur (avec HDMI 2.1 pour une utilisation optimisée).

Des produits conçus avant tout pour les TV Bravia

Ces haut-parleurs seront particulièrement adaptés aux TV Sony Bravia. Vous profiterez de la connexion sans fil. De plus, grâce à la nouvelle technologie Acoustic Center Sync, vous pouvez synchroniser les haut-parleurs de votre système home cinéma avec ceux de votre télévision, pour une expérience encore plus performante. De plus, les enceintes pourront être contrôlées directement depuis le menu des réglages rapides.