Yamaha Aventage : la compatibilité avec les enceintes Sonos change tout pour votre salon

Bonne nouvelle pour les personnes qui sont équipés d’un ampli Home Cinéma Yamaha de la gamme Aventage. Ils sont désormais certifiés Works with Sonos fonctionnant donc de concert avec les enceintes de la marque américaine.

Ampli Tuner Yamaha Aventage // Source : Yamaha

La marque japonaise Yamaha vient d’officialiser l’arrivée de la certification Works with Sonos sur ses amplis-tuners audio et vidéo de la série Aventage. Selon le fabricant, cette évolution possible via une mise à jour du firmware permet de simplifier l’intégration de ses produits dans un écosystème audio domestique Sonos. Cela répond ainsi aux attentes des utilisateurs qui souhaitent associer les deux univers.

La compatibilité est donc rendue possible par une mise à jour gratuite du firmware, disponible pour les modèles RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A et RX-A2A. Grâce à cette nouveauté, il devient possible de connecter un ampli Yamaha à un système Sonos via un Sonos Port, et de profiter d’une expérience unifiée.

Works With Sonos // Source : Yamaha

Fonctionnement et configuration simplifiés

L’intégration se fait après une configuration rapide, principalement via l’application Yamaha MusicCast. Une fois les appareils connectés, l’application Sonos peut automatiquement allumer l’ampli, sélectionner l’entrée appropriée et gérer le volume, offrant ainsi une gestion centralisée du système audio. On bénéficie ainsi d’une expérience optimisée, sans avoir à multiplier les télécommandes ou les manipulations. Les fonctionnalités de streaming et de contrôle propres à MusicCast restent accessibles, permettant de conserver l’ensemble des usages habituels des amplis-tuners Aventage tout en profitant de la connectivité Sonos.

Et la concurrence ?

Face à une concurrence active, notamment du côté de Denon, Marantz ou Onkyo qui proposent aussi des solutions compatibles avec les écosystèmes connectés, propriétaires ou non, Yamaha renforce ici l’attrait de ses amplis-tuners haut de gamme. L’intégration Works with Sonos répond à une demande croissante d’interopérabilité entre les différents équipements audio domestiques.

Cette démarche permet à Yamaha de maintenir sa position parmi les acteurs majeurs du secteur, tout en offrant à ses clients une flexibilité accrue dans la composition de leur installation audio-vidéo.