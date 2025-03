Pour compléter votre home cinéma Sonos, ce caisson de basses bradé à -25 % est idéal

Envie de compléter votre installation Sonos avec un caisson de basses compact et connecté ? Le Sub Mini est parfait pour obtenir des graves plus profonds, et devient plus accessible en passant de 499 euros à 379 euros sur Amazon.

Sonos Sub Mini // Source : sonos.com

Si vous cherchez √† am√©liorer votre exp√©rience audio avec votre syst√®me Sonos, le caisson de basses Sub Mini est un excellent choix. √Čl√©gant et compact, il offre des basses puissantes qui enrichissent vos √©coutes musicales ou vos films. Bien que son prix soit relativement √©lev√©, aujourd’hui, il co√Ľte pr√®s de 25 % de moins, et devient une bonne affaire.

Les points forts du Sonos Sub Mini

Un caisson de base compact

Deux woofers de 15 cm

Une connexion sans fil

S’il faut d√©bourser 499 euros au d√©part pour le Sonos Sub Mini, aujourd’hui, le voil√† en promotion √† 379 euros sur le site d’Amazon.

Un caisson de base qui se fond dans le décor

Succ√©dant au Sub Gen 3, le caisson de basses Sonos Sub Mini change de forme opte pour un design plus compact. Termin√© le format rectangulaire, mais une forme cylindrique avec un trou en forme de pilule au milieu, et de petites dimensions (230 x 305 x 305 mm contre 389 x 402 x 158 mm) qui permettent de l’int√©grer plus facilement dans une pi√®ce.

L’esth√©tique n’est pas n√©glig√©e non plus. Avec sa finition mat blanc ou noir (au choix), il s’int√®gre parfaitement √† votre int√©rieur, mais peut aussi √™tre gliss√© sous vos meubles. Son poids a d’ailleurs √©t√© divis√© par deux et est suffisamment l√©ger pour √™tre d√©plac√© facilement si n√©cessaire.

Puissant malgré sa petite taille

Bien que la marque ne communique pas sur la puissance de son caisson de basses, le Sub Mini parvient √† fournir des basses profondes et riches, descendant jusqu’√† 25 Hz, gr√Ęce √† ses deux woofers de 15 cm. Ces derniers sont dispos√©s face √† face pour limiter les vibrations et r√©duisant les bruits du sol.

Les deux amplificateurs num√©riques de classe D associ√©s au syst√®me de calibration TruePlay et √† l‚Äô√©galiseur personnalisable permettent de profiter au mieux du son du caisson. Enfin, il est √©galement compatible Bluetooth et Wi-Fi 5 GHz qui permet d’am√©liorer la vitesse de transmission audio pour vous permettre de profiter de vos films, s√©ries et jeux vid√©o, en parfaite synchronisation avec votre TV.

