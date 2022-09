Sonos Sub Mini : le caisson de basse compact et connecté est officialisé

Sonos officialise son Sub Mini. Comme on s'y attendait, c'est un caisson de basse compact pour compléter une installation Sonos.

Le premier caisson de basse de Sonos a été dévoilé en 2012… il y a déjà 10 ans. Ce gros caisson de basse, Sub, a été modifié à deux reprises et est désormais vendu dans une troisième génération. Mais, ce n’est plus l’unique caisson de basse de Sonos.

Après la Sonos Ray, une toute petite barre de son, le fabricant américain continue à développer une gamme de produits pour des intérieurs plus petits. Voici donc le Sonos Sub Mini, qui comme son nom l’indique, est un caisson de basse compact.

Une forme cylindrique avec deux woofers de 15 cm

La plupart du temps, les caissons de basses ont une forme de cubique. Du coup, ils ne sont pas très hauts, mais ont une sacrée emprise au sol. Pas très pratique dans un petit appartement. Sonos a cherché et trouvé une solution intéressante d’un point de vue technique (mais pas uniquement) : deux haut-parleurs face à face, une forme cylindrique et de petites dimensions.

Sonos Sub Mini Sonos Sub (3e génération) Dimensions

(H x L x D) 230 x 305 x 305 mm 389 x 402 x 158 mm Poids 6,35 kg 16 kg Prix 499 euros 849 euros

Le Sub Mini se limite donc à deux haut-parleurs de 15 centimètres plutôt qu’un gros haut-parleur de 38 cm ou deux haut-parleurs de 25 cm (comme le Sub Gen 3) ; ce qui lui permet de limiter son épaisseur. Autre avantage, les deux haut-parleurs sont en parfaite opposition de phase, d’un point de vue mécanique. Du coup, les vibrations du caisson sont presque inexistantes. Avec ses woofers de 15 cm, Sonos annonce tout de même que le Sub Mini est capable de descendre jusqu’à une réponse en fréquence de 25 Hz. La firme ne communique néanmoins pas sur la puissance de son caisson de basse.

Avec son système antivibrations, on pourrait presque poser sa tasse de thé ou de café dessus — n’essayez pas, tout de même. Évidemment, les deux amplificateurs numériques de classe D associés au système de calibration TruePlay et à l’égaliseur personnalisable permettent de profiter au mieux du son du caisson.

Rappelons, au cas où, que le Sub Mini n’est bien sûr pas une enceinte autonome. Elle fonctionne en combiné avec des Beam, Ray, One, One SL ou Symfonisk en partenariat avec Ikea… attention, le caisson de basse n’est cependant pas compatible avec les enceintes nomades comme la Sonos Roam — uniquement Bluetooth — ou même la Sonos Move, également compatible Wi-Fi.

Bref, si vous avez une barre de son ou des enceintes Wi-Fi Sonos, le Sub Mini s’avère une solution plus compacte et économique que le Sub Gen 3. De quoi franchir le pas ? Il faut quand même débourser 499 euros (contre 849 euros pour le Sub Gen 3). La disponibilité est annoncée au 6 octobre 2022.

