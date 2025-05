Ce nouveau TV QD-Mini LED de 55 pouces en 144 Hz, avec Google TV, est déjà bradé avec 200 € de moins sur Amazon

Amazon propose souvent des téléviseurs TCL en promo et ce modèle est particulièrement intéressant : 599 euros au lieu de 799 euros pour une dalle QD-Mini LED 4K de 55 pouces avec Google TV comme moteur.

TCL 55Q6C // Source : TCL

TCL sait varier les plaisirs en proposant des téléviseurs avec des technologies toujours plus modernes. La marque propose ainsi une vaste gamme d’écrans, régulièrement renouvelés, pour rester au goût du jour et trouver son public. C’est comme ça qu’on se retrouve avec ce récent modèle TCL 55Q6C, un téléviseur connecté 4K de 55 pouces, compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos et fonctionnant avec Google TV. Pour ne rien gâcher, il bénéficie déjà de 200 euros de réduction par rapport à son prix original.

Les points forts du TCL 55Q6C

Le système de QD-Mini LED renforce bien les contrastes

La prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos

Les 144 Hz de fréquence de rafraîchissement pour le gaming

Le TCL 55Q6C est un produit que vous retrouvez d’habitude à 799 euros. Mais si vous allez sur Amazon en ce moment, vous avez une opportunité de le commander pour 599 euros.

Un téléviseur qui joue de sa modernité

TCL sort de nombreux téléviseurs, à chaque fois avec quelques petits progrès techniques et des technologies différentes pour plaire au plus grand nombre. Par exemple, avec le modèle 55Q6C présenté ici, vous avez la technologie QD-Mini LED. Ça permet d’avoir une meilleure gestion de la luminosité, ce qui a pour effet de mieux gérer les contrastes. Donc l’image est de meilleure qualité, avec une palette colorimétrique plus vaste.

Tout ça avec une qualité 4K et surtout une fréquence de rafraîchissement de 144 images par seconde. Vous l’aurez compris, cette grande fluidité est un vrai atout pour le gaming, donc si vous jouez sur PS5 ou Xbox Series, c’est ce qu’il y a de plus optimisé. D’ailleurs, le mode Game Master du TV permet de réduire la latence au minimum, pour de meilleures performances.

Dolby Vision, Dolby Atmos, un plaisir pour les yeux

Parmi les autres technologies qui font ce téléviseur, vous avez la compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos. La première pour améliorer l’image, l’autre pour le son. C’est un vrai plus car généralement l’audio des téléviseurs n’est jamais au beau fixe. Ici, vous avez un système 2.1 avec une puissance de 40 W RMS, ce qui est franchement pas mal. Le tout fonctionne avec le processeur AiPQ Pro Quad Core, qui permet aussi de faire tourner Google TV.

C’est une des autres forces de ce téléviseur : son système d’exploitation. Google TV est sans doute le plus pratique et le plus permissif des OS, permettant d’installer des apps depuis le Play Store mais aussi depuis des sources externes. En parlant de ça, vous avez 4 ports HDMI 2.1 pour brancher tous vos appareils.

