Cet immense TV 4K QD-Mini LED (144 Hz) de plus de 2 mètres est 2 200 € moins cher aujourd’hui

Avec sa diagonale de 85 pouces, soit un peu plus de 2,15 mètres, ce TV s’impose comme une véritable pièce maîtresse dans votre maison. D’ailleurs, le téléviseur 4K QLED 85C855 de TCL est en ce moment en promotion : son prix de lancement de 3 500 euros passe à 1 290 euros avec remise immédiate + une ODR de 300 euros.

Si votre priorité, c’est d’en prendre plein les yeux sans exploser votre budget, alors TCL a peut-être ce qu’il vous faut. La marque chinoise, réputée pour son excellent rapport qualité-prix, propose des téléviseurs XXL taillés pour le grand spectacle. Avec ses modèles équipés de dalles QLED ou Mini-LED et des tailles flirtant avec les deux mètres quinze de diagonale, TCL cible clairement les amateurs de films, séries et jeux vidéo en quête d’un écran immense, sans pour autant faire de compromis sur la qualité d’affichage. Et en plus, le TCL 4K QLED C855 est en promotion à -65 % de son prix de lancement.

Les points forts du TCL C855

Une dalle QD-Mini LED de 85 pouces

Un taux de rafraichissement de 144 Hz

Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Atmos embarqués

Au lieu de 3 500 euros lors de son lancement, le TV TCL C855 (modèle 85C89B) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 290 euros sur Ubaldi avec l’aide d’une ODR de 300 euros.

Une dalle de QD-Mini LED de deux mètres quinze

La première chose qui saute aux yeux lorsqu’on découvre le TCL C855 (ou TCL 85C89B), c’est bien évidemment sa dalle monumentale de 85 pouces soit plus de 2,15 mètres de diagonale. Un format XXL qui impose immédiatement le respect et transforme n’importe quelle pièce en véritable salle de cinéma.

Impossible de rester indifférent face à une telle surface d’affichage, d’autant que TCL ne s’est pas contenté de proposer un grand écran : la marque y a intégré une technologie de pointe avec une dalle QD-Mini LED, offrant un contraste saisissant, des couleurs éclatantes et une luminosité taillée pour tous les environnements, même les pièces très lumineuses.

La marque chinoise a ajouté une pléthore de fonctionnalité et de technologie dans son méga-écran pour parfaire la qualité d’image comme le Dolby Vision IQ, le HDR10, HDR10+ et le HLG. Pour la partie son, le système est construit part Onkyo et est compatible avec les formats audio Dolby Atmos et DTS Virtual:X pour un rendu immersif et bien diffus dans tous les coins de la pièce.

Un écran taillé pour le gaming

Le TCL C855 ne se contente pas d’un grand écran et d’une belle image, il mise aussi sur une connectique taillée pour les gamers exigeants. Il embarque pas moins de quatre ports HDMI 2.1, une rareté sur le marché, qui permettent de profiter de vos jeux en 4K à 120 images par seconde sur toutes vos consoles ou votre PC.

À cela s’ajoutent les indispensables technologies ALLM (Auto Low Latency Mode) pour réduire automatiquement la latence lors du lancement d’un jeu, et VRR (Variable Refresh Rate) qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement pour éviter les effets de tearing et garantir une fluidité impeccable.

Et pour aller encore plus loin, TCL a intégré la compatibilité AMD FreeSync Premium, un véritable atout pour les joueurs sur PC ou Xbox. Le résultat ? Une expérience ultra-fluide, sans saccades ni ralentissements, que ce soit pour les FPS nerveux ou les aventures en monde ouvert. C’est un téléviseur pensé pour le divertissement, mais calibré pour la performance.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le TCL 65C859, qui est le même téléviseur, mais en modèle 65 pouces.

