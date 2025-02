Stellantis pourrait faire mieux que Tesla en Europe grâce à cette technologie “prête à être déployée” sur les voitures

Le groupe franco-italien Stellantis, groupe de Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Jeep, a levé le voile sur sa nouvelle technologie de conduite autonome de niveau 3. La firme va l’intégrer à ses prochaines voitures électriques et thermiques, afin de tenter de faire mieux que Tesla.

Crédit : Stellantis

Aujourd’hui, ce n’est plus seulement sur l’autonomie que les constructeurs s’affrontent pour leurs voitures électriques. En effet, ils se font aussi la guerre sur plusieurs autres champs de bataille, tels que le prix mais aussi les technologies embarquées. Parmi elles, la conduite autonome, qui a fortement évolué au cours des dernières années.

Une technologie de niveau 3

Et certains se sont particulièrement illustrés dans ce domaine, tels que Tesla, qui fut longtemps un pionnier et un leader. Cependant, le constructeur américain a depuis été rattrapé par ses rivaux, alors que son Autopilot n’est même plus le meilleur, dépassé par le BlueCruise de Ford. Ce n’est pas tout, car d’autres concurrents veulent aussi leur part du gâteau, comme Mercedes avec son Drive Pilot particulièrement performant. Du côté de Stellantis, les ingénieurs travaillent également très dur pour égaler la marque d’Elon Musk.

Pour aller plus loin

Voitures autonomes : quelles sont les différences entre les niveaux d’autonomie ?

Et voilà que l’aboutissement d’années de développement vient justement d’être officiellement révélé. Dans un communiqué, le groupe franco-italien annonce en effet le lancement du système STLA AutoDrive. Il s’agit tout simplement d’un système de conduite semi-autonome particulièrement avancé, qui peut atteindre le niveau 3. Un niveau encore assez rare en Europe, puisque seul Mercedes la propose. Même si cette technologie est autorisée sur les autoroutes du Vieux Continent depuis plusieurs années maintenant.

Crédit : Stellantis

Concrètement, ce nouveau dispositif permet en théorie de laisser la voiture gérer la conduite, sans aucune intervention du conducteur. Cela jusqu’à une vitesse maximale de 60 km/h, ce qui peut sembler peu par rapport aux 130 km/h proposés par Mercedes. Mais là où le système STLA AutoDrive est particulièrement convaincant, c’est qu’il est capable de fonctionner même de nuit ou dans des conditions météorologiques dégradées.

Le communiqué du groupe précise que pour des vitesses plus élevées, le système repasse en niveau 2, qui oblige le conducteur à garder les mains sur le volant. Ce dernier associe un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien dans la voie. A noter que sur l’autoroute, il est possible de profiter d’une fonction de conduite autonome plus avancée, de niveau 2+. Et bonne nouvelle, le STLA AutoDrive est conçu pour atteindre un peu plus tard une vitesse de 95 km/h.

« Aider les conducteurs à optimiser leur temps »

Pour le groupe européen, le but premier de cette nouvelle technologie est de rendre la conduite plus agréable dans les embouteillages. Ainsi, selon Ned Curic, directeur technologie et ingénierie de Stellantis, « aider les conducteurs à optimiser leur temps est une priorité. En prenant en charge les tâches de conduite routinière, STLA AutoDrive enrichira l’expérience de conduite, rendant le temps passé au volant plus efficace et plus agréable ». Le groupe précise que le conducteur est prévenu lorsque les conditions sont réunies pour activer le système, via un simple bouton.

Le dispositif est alors aidé de nombreux capteurs, dont les détails n’ont pas été révélés, afin d’offrir une conduite naturelle. Le tout est conçu pour réagir très rapidement si besoin, en cas d’aléa sur la route. D’après Stellantis, l’AutoDrive est déjà prêt à être déployé sur tous les marchés où le groupe est présent. De plus, il est connecté au Cloud et peut encore être mis à jour une fois qu’il sera lancé. Ce sera d’ailleurs le cas, car il pourra, à terme, prendre en charge la conduite en tout-terrain.

Crédit : Stellantis

Avec cette nouvelle technologie, la firme européenne espère pouvoir rivaliser avec Tesla, mais aussi avec un autre acteur majeur. Il s’agit de BYD, qui a récemment levé le voile sur sa toute nouvelle technologie de conduite autonome. Baptisée God’s Eye, cette dernière se décline en plusieurs versions et intègre jusqu’à trois capteurs LiDAR. A noter que l’AutoDrive « exige que les conducteurs restent assis, attachés et prêts à reprendre le contrôle lorsque cela est demandé ». Et ce conformément aux exigences de l’Union Européenne.