Si l’on entend souvent (à tort) que les voitures électriques ont plus de risques de prendre feu, la vice-présidente de Tesla se veut quant à elle rassurante. Elle souligne que la firme n’a subi aucun rappel pour un tel danger au cours des six dernières années.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur les routes, aidées dans leur développement par de nombreuses incitations gouvernementales. Et il est vrai que cette motorisation possède de solides atouts, tels que le coût d’entretien réduit ainsi que l’impact plus faible sur l’environnement qu’un modèle thermique équivalent.

Un risque très faible

Cela n’empêche cependant pas les détracteurs d’être toujours très nombreux. On entend alors tout et n’importe quoi sur cette motorisation, mais l’une des critiques qui reviennent souvent concerne en particulier le risque d’incendie. Celui-ci serait en effet bien plus élevé sur une auto électrique que sur une voiture fonctionnant à l’essence ou au diesel. Mais est-ce vraiment le cas ? Et bien la réponse est non, et une récente étude l’a d’ailleurs une nouvelle fois prouvé. C’est même l’inverse : une voiture électrique a moins de chance de prendre feu que son équivalent thermique.

Et voici qu’une nouvelle déclaration devrait une fois encore aider à rassurer les plus inquiets. Celle-ci ne vient pas de nulle part, puisque c’est la vice-présidente de Tesla qui a pris la parole à ce sujet. Tao Lin, bras droit d’Elon Musk au sein du constructeur américain s’est récemment exprimée dans une publication sur le réseau social chinois Weibo, sorte d’équivalent de notre Facebook. Elle déclare qu’« au cours des six dernières années, Tesla n’avait jamais été rappelée en raison d’un risque d’incendie dans le monde ».

Voilà qui devrait apaiser les craintes de certains automobilistes, parfois un peu échaudés par certaines actualités peu rassurantes. Il y a quelques jours, nous annoncions par exemple que Jaguar était actuellement en train de racheter de nombreuses voitures électriques à ses clients, en raison d’un risque d’incendie sur son I-Pace. En cause, une batterie qui pourrait prendre feu en raison d’une surchauffe. Un souci qui est pourtant connu depuis plusieurs années mais qui n’a jamais été corrigé.

Quid de Tesla ? Et bien selon des données qui avaient été fournies par le constructeur américain un peu plus tôt dans l’année, les risques de départ de feu sont particulièrement minimes. Et pour cause, les autos de la gamme, de la Model 3 à la Model X s’enflammeraient 86 fois moins souvent que la moyenne de tout le parc roulant aux États-Unis. On décompte en moyenne seulement un départ de feu tous les 209 millions de kilomètres, ce qui est particulièrement peu.

Des causes connues

De plus, il faut savoir que le constructeur décompte tous les départs de flammes sur ses voitures, même ceux ayant des causes extérieures, comme les feux de forêts ou les incendies criminels. Cela réduit d’autant plus la part d’embrasements uniquement liés à un défaut du véhicule. Cependant, ces derniers existent évidemment, mais dans la grande majorité des cas, les raisons sont connues. Il est en effet très rare qu’une auto électrique prenne feu de manière spontanée, sans aucune raison.

En fait, la plupart des départs de feu ont lieu à la suite d’un accident, l’accumulateur ayant subi un choc et pouvant s’être percé. Cependant, ce risque devrait se réduire, notamment grâce à la technologie Blade développée par BYD, qui résiste bien plus aux percements qu’un pack LFP (lithium – fer – phosphate) standard. Nous avions d’ailleurs pu le voir de nos yeux lors d’un voyage en Chine. La 2ème cause d’incendie est la chute de la voiture dans l’eau, tandis que le défaut des cellules n’arrive qu’en 3ème position.

Si la plupart des feux se déclarent lorsque le véhicule est stationné, le risque est tout de même toujours un peu présent lorsqu’il roule aussi. C’est ce qui était arrivé à deux bus de la RATP en 2022 à Paris, qui se sont embrasés à quelques semaines d’intervalle. L’enquête a révélé plusieurs causes dans cet indicent, qui n’a heureusement fait aucune victime.