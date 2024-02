Cet important acteur du deux-roues va très vite devoir se ressaisir s’il ne souhaite pas sombrer

Pierer Mobility Group a publié ses résultats préliminaires de l’exercice 2023. Celui qui a récemment vendu deux filiales spécialisées dans le vélo affiche un chiffre d’affaires record… mai un résultat opérationnel en forte baisse de 32 %. Pire, son déficit a littéralement explosé.

Si Pierer Mobility Group n’est peut-être pas le groupe le plus connu, il n’en demeure pas moins un acteur important dans le monde du deux-roues. Il possède en effet un certain nombre de marques, à l’image de GasGas, Husqvarna, MV Agusta, mais aussi et surtout KTM, réputé pour ses vélos et motos.

Comme pour la majorité des sociétés positionnées sur le créneau du vélo et vélo électrique, l’année 2023 fut rude. Pierer Mobility Group a publié ses résultats financiers de l’an passé – via Bike EU -, pour un constat mitigé. D’un côté, son chiffre d’affaires n’a jamais été aussi élevé, peut-on lire, boosté par son activité dans la moto. Mais d’un autre, le résultat opérationnel est en chute libre : -32 %.

Une important restructuration opérée

Plus précisément, cela correspond à 160 millions d’euros de résultats en 2023… contre 253 millions en 2022. En plus de ça, le flux de trésorerie négatif – autrement dit, le déficit – a explosé en l’espace d’un an : de 2,8 millions d’euros à 411,1 millions d’euros à l’issue de l’exercice précédent. Et ce, même après une profonde restructuration opérée ces derniers mois.

Comme Frandroid vous le relatait, Pierer Mobility Group a opéré une importante délocalisation en Inde et en Chine, entraînant le licenciement de 300 personnes en Autriche. Par ailleurs, le groupe a cédé deux de ses filiales dédiées au vélo musculaire, que sont Felt (rouge, gravel et triathlon) ainsi que R Raymon. Et ce afin de renforcer son offre de VAE chez ses autres entités.

Bike EU donne des précisions intéressantes sur les volumes de ventes Pierer Mobility : 157 358 vélos écoulés (+33 %), dont 100 640 sont électriques (contre 74 479 électriques en 2022). Les raisons de cette hausse s’expliquent en partie par les importantes ristournes financières appliquées à ses catalogues.

Beaucoup de ventes, mais des marges plus faibles

Le secteur a en effet connu un phénomène dit de surstockage généralisé, poussant les fabricants à dégraisser au maximum leurs stocks grâce à de généreuses promotions. Pour les constructeurs, les ventes ont certes été nombreuses… mais les marges plus faibles qu’à l’accoutumée. Les liquidités n’ont pas forcément explosé.

Pour 2024, Pierer Mobility souhaite se focaliser sur ses marques KTM, Husqvarna, Gasgas et MV Agusta, en renforçant son offre et rationaliser les coûts.