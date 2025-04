L’hécatombe continue : cet acteur français de scooters électriques se dirige vers une liquidation

L’entreprise Zeway, qui propose notamment des scooters électriques en location, a été placée en redressement judiciaire, et la société est contrainte d’arrêter sers activités. Quelle conséquence pour les clients ?

Sale temps pour les start-ups dédiées aux nouvelles mobilités. Après un engouement post-Covid autour des deux-roues électriques et des vélos électriques, depuis environ deux ans, les moins solides d’entre elles mettent la clé sous la porte, notamment depuis l’arrêt des subventions étatiques.

Les temps sont durs notamment pour l’entreprise française Zeway, spécialisée dans la location de scooter électrique et dont nous avions participé au lancement en 2021.

D’après un mail reçu par les clients encore sous contrat avec Zeway et que nous avons pu nous procurer, l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire et le 16 avril 2025, le tribunal se prononcera sur la liquidation de l’entreprise.

Plus question de rouler avec les scooters (pour l’instant)

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement pour les clients ? Pas de bonnes nouvelles bien évidemment, car le contrat de location deviendra caduc à la date de la mise en liquidation, à savoir donc le 16 avril 2025. Pire encore, le scooter ne sera plus couvert par les assurances à partir de cette même date.

De ce fait, le contrat d’assurance étant obligatoire pour les deux-roues, il ne sera tout simplement plus possible de conduire son Zeway électrique.

Dans le même temps, le réseau de recharge sera suspendu, même si l’entreprise se veut « légèrement » rassurante, car elle indique « l’attente de nouvelles consignes ». Peut-être que le réseau sera donc cédé à un nouvel opérateur.

Encore des motifs d’espoir ?

Pour le moment, Zeway demande donc à ses clients de ne plus rouler avec leurs scooters et de conserver l’objet « en sécurité et stationné sur un emplacement autorisé ».

De nouvelles consignes seront ensuite données, comme par exemple l’arrêt complet et définitif du service engrangeant une reprise du scooter, ou bien la reprise des activités par une autre entreprise sous la même forme ou sous une autre.

La société avait choisi il y a quelques semaines de stopper ses activités à Bordeaux et Toulouse, et de geler son développement en Italie afin de se concentrer sur sa présence à Paris. Désormais, c’est tout le réseau qui est affecté.