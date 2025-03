Bonne nouvelle : cet acteur français essentiel au moteur Valeo pour vélos électriques ne va pas finir en faillite

Après avoir frôlé la faillite, la société française Effigear spécialisée dans les boîtes de vitesses intégrées, notamment dans le moteur Valeo Cyclee pour vélos électriques, annonce un acquéreur.

Le moteur Valeo Cyclee est aussi tricolore. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les petites entreprises dans le monde du vélo électrique traversent une zone de turbulance depuis bientôt plus de deux ans. Pour celles dont la spécialité est la transmission et l’intégration moteur, c’est encore plus difficile, avec une concurrence accrue dont celle de Pinion.

Effigear, qui construit des boîtes de vitesses intégrées, était par exemple en grande difficulté ces derniers mois. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Effigear intègre le moteur Valeo Cyclee qui équipe de nombreux vélos électriques, comme l’Ultima, l’Heritage Bike, les cargos VUF ou encore le curieux Acticycle.

La faillite évitée pour Effigear, un repreneur trouvé

« Il y a quelques mois, nous avons traversé une période difficile, frôlant la faillite« , a expliqué le cofondateur Vincent Lecornu sur Linkedin, « mais grâce à un soutien sans faille et à une détermination inébranlable, nous sommes aujourd’hui prêts à écrire un nouveau chapitre de notre histoire« .

En janvier, le patron avait précisé que la société était en redressement judiciaire depuis décembre 2024. Il avait ensuite partagé une première bonne nouvelle en février, celle de la réponse « d’une dizaine de marques d’intérêt« . Mieux, Effigear a trouvé son repreneur ce début mars, l’industriel lyonnais ACI Groupe, qui possède 33 sites et emploie 1 590 personnes.

Le moteur Valeo à boîte Effigear sur un VAE Heritage Bike. // Source : Heritage Bike

« Avec le soutien solide du groupe ACI, nous n’allons pas seulement continuer à innover, mais nous allons également grandir et prospérer« , a confié Vincent Lecornu. « Ensemble, nous allons transformer la manière dont les gens se déplacent, en offrant des solutions de mobilité plus robustes, plus durables et plus intelligentes.«

Le moteur Valeo Cyclee peut continuer et va évoluer

Si l’on ne connaît pas le montant de la reprise ni les projets du nouvel acquéreur, Effigear reste donc français et peut repartir sur de bonnes bases. Quant à Valeo, le directeur Benjamin Morlière nous avait rassurés au Salon du 2 Roues de Lyon quant à la continuité de la production de ses moteurs Cyclee. Ces derniers vont évoluer d’ici l’an prochain avec un nouvel écran et des commandes inédites.

Aussi, il continuera d’alimenter les vélos électriques, dont ceux des nouveautés qui étaient présentées à quelques pas, comme les Wheel’n Wood. Enfin, on attend des nouvelles du nouveau moteur Valeo plus abordable (avec une nouvelle boîte Effigear ?), qui devrait nous en dire plus ces prochains mois.