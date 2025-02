Faillite en vue pour cette prometteuse marque française de trottinettes électriques : que s’est-il vraiment passé ?

Première trottinette Origine France Garantie, la Plume Allure voit son avenir s’assombrir : elle est en effet en liquidation judiciaire, mais « l’histoire n’est pas terminée », assure le fondateur.

Source : Plume

Dès l’été 2023, Frandroid avait essayé les premiers prototypes d’une trottinette électrique prometteuse : la Plume Allure, qui mettait en avant sa fabrication française à plus de 80 %, estampillée même Origine France Garantie. Elle avait même séduit la nouvelle Renault 5 électrique, dont elle portait les couleurs dans une édition limitée en février 2024.

Toutefois, l’entreprise nordiste est entrée en redressement judiciaire en octobre 2024, puis en liquidation judiciaire en janvier 2025. « Nous avons pu faire face à une défaillance, pas à une deuxième », explique le fondateur Fabrice Furlan à La Voix du Nord. La raison principale : des sous-traitants qui n’ont pas pu livrer des pièces pour la fabrication. Pourtant, « les commandes étaient au rendez-vous », appuie l’article.

Une trottinette Plume robuste, avec une batterie réparable

Malgré tout, cela ne signifie pas encore la fin de l’aventure. « L’histoire n’est pas terminée« , ajoute le patron, car le scénario d’un rachat et d’une relance de la production est envisageable. « On ne laissera pas cet enjeu de mobilité aux seuls Chinois« , confiait Fabrice Furlan au même média.

Source : Plume

La Plume Allure est une trottinette électrique haut de gamme. Avec un deck imposant en forme de V et avec son halo lumineux avant, elle donne une impression de robustesse, avec une garantie de 5 ans au niveau de son châssis. Bien finie, elle est aussi étanche avec une certification de protection IP65. Si le moteur arrière de 500 W (1000 W en pic) est standard et vient d’Asie, la batterie est elle française et réparable cellule par cellule.

La trottinette électrique est disponible en deux capacités pour 40 et 70 km d’autonomie théorique, pour deux tarifs : 1 249 et 1 699 euros (+49 euros de livraison). Cependant, si les commandes sont encore ouvertes sur le site officiel, rien n’affirme qu’elles seront honorées un jour.