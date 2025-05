Au bord de la faillite, la maison mère de KTM se sépare de ses vélos électriques

Déjà connue pour ses grandes difficultés financières, la société Pierer Mobility a confirmé son retrait des activités vélos, qu’ils soient musculaires ou électriques. Une décision qui devrait impacter les marques de vélos Husqvarna, GasGas et Felt Bicycle ainsi que les motos KTM.

Pierer Mobility est en grande difficulté financière depuis un an. La société, qui regroupe des marques comme Husqvarna, GasGas et Felt Bicycle pour la partie vélo, ainsi que KTM pour la partie moto, avait déjà accumulé une dette de 1,47 milliard d’euros à la fin de l’été dernier. Et malheureusement, la clôture des ventes de l’année 2024 ne va pas permettre à Pierer Mobility de sortir la tête de l’eau, bien au contraire. Pour éviter la faillite, Pierer Mobility n’a donc d’autre choix que d’arrêter ses activités sur le marché des vélos et des vélos électriques.

Un coup dur pour trois marques de vélos

La situation de la marque autrichienne Husqvarna et de l’italienne GasGas, dans leur branche vélo, n’est pas réjouissante. Pierer Mobility envisage de vendre les stocks pour récupérer une partie de sa trésorerie et se désengager des activités liées aux vélos et vélos électriques.

Pour Felt, la situation est différente. Pierer Mobility n’est pas seul à bord : le groupe détient 70 % des actifs de la marque. Une solution reste encore à trouver, comme l’explique Bike Europe. Mais les actionnaires minoritaires, Florian Burget et Cesar Rojo, ont déjà transféré le siège de la marque Felt en Espagne, dans une usine textile qui accueille déjà Rojo Design, appartenant à Cesar Rojo.

Une partie du divorce entre Felt et Pierer Mobility est donc déjà consommée. Avec ce déménagement, Felt s’est rapprochée de la marque de VTT haut de gamme Unno, également propriété de Cesar Rojo.

Pierer Mobility s’était déjà séparé fin 2023 de la partie vélos musculaires de Felt et de R Raymond, une marque de vélo allemand revendue à son couple fondateur. À cette époque, Pierer Mobility avait lancé des trottinettes électriques sous licence MV Agusta et Husqvarna.

Pour ces trois marques de vélo, l’amorce de reprise des exportations de vélos électriques à Taiwan peut laisser espérer que le marché est plus dynamique en 2025 qu’en 2024.

Un chiffre d’affaires encore en baisse en 2024

Malheureusement, les résultats de l’année 2024 permettent de comprendre cette décision. On se doute que Stefan Pierer, directeur du groupe Pierer Mobility, aurait souhaité rester plus longtemps dans le domaine du vélo, lui qui avait lancé son activité sur le marché du cycle en 2017 lors de l’Eurobike. Mais les chiffres de ventes ne semblent pas le permettre.

En 2024, Pierer Mobility Group a vendu 106 311 vélos et vélos électriques, ce qui représente une chute de 32 % par rapport à 2023. Si le groupe se contentait de cette baisse dans le domaine du cycle ne représentant que 7 % du chiffre d’affaires, ça pourrait aller … Mais dans le même temps, les ventes de motos KTM reculent également, avec 292 497 unités vendues, soit une baisse de 21 % par rapport à l’année précédente. À cela s’ajoutent les 60 000 unités de KTM écoulées via l’intermédiaire indien Bajaj Auto, ce qui réduit encore davantage les marges.

Avec ces baisses, le chiffre d’affaires annuel chute lui aussi. Il s’élève à 1,88 milliard d’euros, soit 29 % de moins qu’en 2023. L’EBITDA, ou bénéfice avant intérêts, s’établit à -484,3 millions d’euros en 2024, alors qu’il atteignait +323,5 millions d’euros en 2023.

Résultat : la dette, déjà évaluée à 1,47 milliard d’euros à la fin de l’été 2024, ne s’est pas résorbée. Elle a même augmenté, atteignant 1,643 milliard d’euros à la fin de l’année. Désormais engagée sur une pente plus raide qu’une piste noire de VTT de descente, Pierer Mobility n’a d’autre choix que de se séparer de certaines activités pour sauver les meubles, en l’occurrence, les motos KTM.

L’espoir est indien ?

Pierer Mobility a tout de même une bonne nouvelle : la production de motos KTM en Autriche a repris le 17 mars, après avoir été arrêtée en décembre dernier. Cette reprise a été rendue possible grâce à un investissement de 900 millions d’euros par ses partenaires, dont l’indien Bajaj Auto. Si le processus d’investissement suit son cours, les quatre lignes de production de KTM devraient redevenir opérationnelles à l’été 2025.

Cette reprise est encourageante pour Pierer Mobility : il est toujours plus facile d’éviter la faillite lorsque l’on a des produits à vendre, et non uniquement du capital immobilier. D’autant plus que la chaîne d’approvisionnement mondiale de KTM doit être relancée, ce qui permettrait d’élargir le spectre de clients, de générer davantage de commandes et donc d’assurer un meilleur flux de trésorerie.