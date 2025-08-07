Les voitures électriques ne sont pas faites pour les longs trajets ? Ce chiffre impressionnant prouve tout l’inverse

Selon les dernières données de Powerdot, le nombre de voitures électriques a fortement augmenté sur la route des vacances cet été en France. De quoi tordre le cou à plusieurs idées reçues sur cette motorisation.

Les ventes de voitures électriques ont fortement progressé au fil des années, mais aujourd’hui, le marché traverse une période de stagnation. Les ventes peinent à grimper, et cela notamment en raison des réticences de nombreux automobilistes. Car qu’il s’agisse de véhicules neufs ou d’occasion, certains freins subsistent toujours. Parmi eux, le prix mais aussi l’autonomie.

Un chiffre en hausse

On entend souvent dire que les voitures électriques ne sont pas faites pour effectuer de longs trajets. Et qu’il est donc inenvisageable de partir en vacances avec. Et quoi de mieux pour vérifier ces affirmations que de mesurer factuellement la fréquentation des bornes de recharge pendant cette période estivale ? C’est justement ce que vient de faire Powerdot, entreprise spécialisée dans les stations de charge basée au Portugal et implantée depuis 2020 en France.

L’opérateur possède actuellement pas moins de 6 000 points de charge partout sur le territoire et en prépare 3 000 supplémentaires. Il propose ainsi le plus large réseau de bornes de plus de 50 kW dans l’Hexagone, puisqu’il représente 18 % de l’offre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses stations ont attiré beaucoup de monde lors du chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens. C’est ce que confirme sa nouvelle étude, qui a été réalisée du 1er au 3 août 2025.

Une station Powerdot en attente de mise en service // Source : Bob JOUY pour Frandroid

On rappelle que ces trois jours ont été classés noir dans le sens des départs, comme tous les ans. De quoi mettre à l’épreuve les bornes de recharge rapides, installées partout sur le territoire. Et surtout, mesurer l’augmentation de la part de voitures électriques sur la route des vacances. Les résultats sont alors particulièrement saisissants. Selon les données de Powerdot, ses bornes ont enregistré une hausse de 92 % de leur fréquentation durant cette période par rapport à 2024, avec un pic le samedi 2 août, et 26 % d’énergie en plus consommée par rapport à juin 2025. Une hausse que l’on doit logiquement à la fréquentation plus importante à cause des vacances.

Il s’agit tout simplement d’un record historique pour l’entreprise. Cependant, il faut savoir que toutes les bornes n’ont pas été sollicitées de manière équitable durant ces trois jours. En effet, ce sont sans surprise celles situées sur les itinéraires empruntés par les vacanciers qui ont été les plus utilisés. En tête, on retrouve la station de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, suivie par celle de Massiac, dans le Cantal.

Une donnée encourageante

Nous retrouvons ensuite les bornes situées à Arles (Bouches-du-Rhone), Capvern (Hautes-Pyrénées) et Gérardmer (Vosges). Matthieu Dischamps, Directeur Général France de Powerdot se félicite de cette hausse de la fréquentation. Il souligne que « le week-end du chassé-croisé a une nouvelle fois confirmé l’ancrage de la voiture électrique dans les habitudes de déplacement des Français ». Et surtout, ces chiffres tordent le cou à plusieurs idées reçues. D’abord, que les automobilistes ne veulent pas de cette motorisation. Mais aussi que celle-ci n’est pas faite pour partir loin.

Car de nombreux conducteurs sont également refroidis par le temps passé sur la borne. Or, Powerdot souligne que ce dernier a été de 43 minutes en moyenne. Ce qui reste raisonnable, surtout que l’on sait que la puissance est divisée si deux voitures électriques se branchent sur le même totem.

La prise de recharge de l’Audi e-tron GT quattro // Source : Marius Hanin pour Frandroid

Précisons tout de même que la grande majorité des voitures électriques sur le marché se rechargent jusqu’à 80 % en une trentaine de minutes. Peut-être que les conducteurs ont voulu se recharger plus haut, ce qui n’est pas forcément un bon calcul : la puissance de recharge s’effondre au-delà de 80 %, de quoi passer beaucoup plus de temps à la borne pour peu de kilomètres regagnés.

Un autre point interpelle : le prix. L’opérateur souligne que les clients ont dépensé en moyenne 10,37 euros pour une recharge. Ce qui reste bien plus économique qu’un plein de carburant, comme nous l’avions déjà rappelé dans plusieurs articles précédents.