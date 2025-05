Forfait mobile 5G de 200 Go : voici comment l’obtenir à un tarif encore plus bas

B&You propose actuellement un forfait mobile de 200 Go avec la 5G offerte à partir de 6,99 euros. Voici comment l’obtenir à un tarif aussi contenu.

Bouygues Telecom frappe décidément très fort depuis quelques semaines avec ses offres mobile et fibre.

Pour 9,99 euros par mois, l’opérateur vous permet d’accéder à un forfait 5G avec 200 Go de données mobiles. Mieux, si vous souscrivez en parallèle à la Pure Fibre à 23,99 euros par mois, ce généreux forfait mobile revient à seulement 6,99 euros par mois, sans engagement qui plus est.

Une abondance de données mobiles à prix plancher

Si vous aimez jouer la sécurité et avez l’habitude d’opter pour des forfaits mobiles riches en données, B&You a une offre taillée pour vous.

Source : Bouygues Telecom

Pour seulement 9,99 euros par mois, ce forfait B&You comprend :

200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 30 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

zéro engagement de durée.

Avec une telle enveloppe de données mobiles, peu de risque de se retrouver à court de gigas avant la fin du mois. Autant dire que vous pouvez également partager votre connexion 5G avec votre tablette ou votre PC chaque fois que nécessaire et même l’utiliser comme relais de votre box en cas de panne sur le réseau.

Pure Fibre et forfait 200 Go : une combinaison gagnante

Déjà très compétitif, ce forfait de 200 Go peut tomber à un prix encore plus bas, 6,99 euros par mois, en l’associant à la Pure Fibre de B&You. Pour un total de 30,98 euros par mois, l’opérateur vous fait profiter de ses deux meilleures offres.

Source : Bouygues Telecom

Avec la Pure Fibre, il n’est pas question de faire de compromis sur la qualité de la connexion. Pour 23,99 euros par mois, B&You promet jusqu’à 8 Gb/s de débit en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité). Mieux, la box est compatible depuis peu avec le Wi-Fi 7. Parfait pour jouer en ligne, regarder des vidéos en streaming ou encore pour télécharger rapidement de gros fichiers.

Si vous n’êtes pas prêt à faire l’impasse sur la TV, celle-ci étant absente de la Pure Fibre, l’opérateur propose une seconde alternative : la Série client B&You.

Source : Bouygues Telecom

Affichée à seulement 29,99 euros par mois, celle-ci inclut :

jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

une connectivité Wi-Fi 6 ;

les appels illimités vers les fixes en France et à l’international vers plus de 110 pays ;

un décodeur TV 4K avec l’accès à 180 chaînes ;

internet garanti dès la souscription grâce à la mise à disposition d’une clé 4G dotée de 200 Go.

La Série client ne donne toutefois pas droit à une remise supplémentaire sur le forfait mobile 5G de 200 Go, qui est dans ce cadre accessible à 9,99 euros par mois.

Une souscription à la carte ou combinée

Si vous souhaitez profiter de l’une de ces formules combinées, B&You vous facilite les démarches. Une fois sur le site de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner le forfait de 200 Go à 9,99 euros par mois et d’ajouter au besoin la Pure fibre à 23,99 euros, ou la Série client à 29,99 euros.

B&You vous invite ensuite à indiquer vos coordonnées, votre RIB et le code RIO pour chacune de vos lignes fixe et mobile. Ceux-ci sont disponibles en composant directement le 3179 depuis les lignes concernées. En les renseignant, vous obtenez la portabilité de vos numéros de téléphone et confiez à B&You la résiliation de vos contrats auprès de vos anciens opérateurs.

Pour finaliser la souscription, il ne reste plus qu’à régler les frais d’activation. Quelques jours plus tard, vous recevez votre nouvelle carte SIM, ainsi que votre box et pouvez alors planifier un rendez-vous avec les techniciens en vue du raccordement de la fibre.