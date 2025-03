Le forfait mobile des globe-trotteurs : 100 Go en 5G et appels internationaux à un tarif exceptionnel

Syma Mobile propose un forfait 100 Go en 5G à seulement 7,99 euros par mois, sans engagement. Une offre qui se démarque par son volume de data, son accès à la 5G et ses appels internationaux vers 100 destinations inclus.

Syma Mobile a rĂ©cemment enrichi son forfait phare, passant de 80 Go Ă 100 Go de data sans modifier le tarif, qui reste Ă 7,99 euros par mois. Cette offre s’appuie sur le rĂ©seau de SFR, reconnu pour ses performances, notamment sa première place au classement nPerf 2024 des connexions mobiles en France. Pour comparer cette offre avec d’autres forfaits disponibles, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre comparateur.

Le Sept de Syma, en bref :

100 Go de 5G utilisable en France

24 Go utilisables en Europe et DOM

Appels et SMS/MMS illimités

Appels internationaux vers 100 destinations

​Syma Mobile a rĂ©cemment enrichi son forfait Ă 7,99 euros par mois en augmentant l’enveloppe de donnĂ©es de 80 Go Ă 100 Go en 5G, sans modification de tarif, ce qui en fait une excellente offre.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Syma Mobile Syma Mobile

Le sept

100 Go 5G 7.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Neuf

200 Go 5G 9.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Cinq

40 Go 5.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Une belle enveloppe data, pour tous les usages

​Avec une enveloppe de 100 Go de donnĂ©es mobiles, ce forfait rĂ©pond aux besoins des utilisateurs intensifs. Que ce soit pour le streaming en haute dĂ©finition, le gaming en ligne, le tĂ©lĂ©travail, l’utilisation des rĂ©seaux sociaux ou le partage de connexion.

Le streaming vidĂ©o en haute dĂ©finition est l’une des activitĂ©s les plus gourmandes en donnĂ©es mobiles. Avec 100 Go, il est possible de regarder plus de 50 heures de contenu en HD chaque mois, soit environ 1h30 par jour. De mĂŞme, le gaming en ligne, notamment le cloud gaming, bĂ©nĂ©ficie de cette large enveloppe, offrant une expĂ©rience de jeu fluide et sans interruption.

24 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Pour les voyageurs frĂ©quents en Europe et dans les dĂ©partements d’outre-mer, les 24 Go dĂ©diĂ©s Ă l’itinĂ©rance sont un atout majeur. Ils permettent de rester connectĂ© sans dĂ©pendre des rĂ©seaux Wi-Fi locaux et d’Ă©viter les frais supplĂ©mentaires liĂ©s Ă l’utilisation de donnĂ©es Ă l’Ă©tranger. Les adeptes des rĂ©seaux sociaux pourront alors naviguer, publier et visionner du contenu sans contrainte, mĂŞme en dĂ©placement.

Des appels internationaux inclus

Contrairement Ă de nombreux MVNO qui limitent leurs offres aux appels nationaux et vers l’Europe et les DOM, Syma Mobile intègre 100 destinations internationales sans coĂ»t additionnel. Cette option est particulièrement intĂ©ressante pour les expatriĂ©s, les professionnels travaillant Ă l’international ou ceux ayant des proches Ă l’étranger.

Un réseau fiable avec la puissance de la 5G

​Enfin, notez que Syma Mobile s’appuie sur le rĂ©seau de SFR, qui a Ă©tĂ© reconnu pour ses performances en 2024. Selon le baromètre nPerf 2024, SFR a obtenu un score de 97 047 points, se positionnant ainsi en tĂŞte du classement des connexions mobiles en France. Cette distinction souligne la qualitĂ© de la couverture et la stabilitĂ© du dĂ©bit offertes par SFR.

Bien que le tarif attractif soit un critère important, il est essentiel de vĂ©rifier la couverture rĂ©seau avant de souscrire Ă un forfait. Pour cela, l’Arcep met Ă disposition une carte interactive des rĂ©seaux mobiles en France.

Pour basculer vers ce forfait tout en gardant son numéro actuel, il suffit de récupérer son code RIO (Relevé d’Identité Opérateur) en appelant gratuitement le 3179 depuis la ligne concernée. Une fois obtenu, ce code doit être transmis à Syma Mobile lors de la souscription, permettant ainsi un changement d’opérateur sans interruption de service.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 Ă 140 Go Appels illimitĂ©s 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 7.99€ /mois DĂ©couvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.