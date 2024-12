Moins de 7 €/mois pour 100 Go de 5G : c’est le forfait mobile le plus intéressant du moment

Syma Mobile propose plusieurs forfaits mobile 5G à petit prix, mais son offre la plus recommandable est sans conteste son forfait « Le Six » : celui-ci propose une enveloppe de 100 Go de 5G par mois pour 6,99 euros par mois.

Syma Mobile fait partie de ces opérateurs virtuels (ou MVNO) low-cost chez qui l’on peut trouver une foule de forfaits mobile 5G pas chers et pourtant généreux en données mises à disposition chaque mois. À l’approche de Noël, le seul opérateur virtuel en France disposant de son propre cœur de réseau propose d’ailleurs l’une des meilleures offres du moment : un forfait 5G de 100 Go à moins de 7 euros par mois.

Que propose ce forfait Syma ?

100 Go de données 5G en France métropolitaine, dont 19 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités, sous certaines conditions

Le réseau de SFR

En ce moment, le forfait 5G de 100 Go proposé par Syma est affiché à 6,99 euros par mois. C’est bien sûr sans engagement.

Une foule de données tous les mois

Syma Mobile propose donc un forfait 5G de 100 Go, soit une enveloppe plus que suffisante pour passer plusieurs heures sur les réseaux sociaux, consulter des sites Internet à gogo dans la journée, jouer à des jeux en ligne ou suivre sa série préférée en streaming sur son smartphone. Mais si cette quantité de data est encore trop juste pour vous, le MVNO vous propose d’ajouter 5 Go au forfait pour 5 euros, ou 10 Go pour 10 euros, uniquement utilisables en France métropolitaine.

Ce forfait vous fait également bénéficier de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur votre appareil, si celui-ci est compatible et situé dans une zone couverte par SFR, qui vous est automatiquement attribué lors de la mise en marche du forfait. Par ailleurs, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, vous aurez droit à une enveloppe de 19 Go, décomptée de la principale.

Des communications illimitées

Ce forfait 5G comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM vers ces zones. Notez tout de même qu’il faut respecter quelques conditions : chaque appel est coupé au-delà des 3h de communication et les appels, SMS et MMS sont limités à 200 destinataires différents par mois. Les appels internationaux sont par ailleurs possibles depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et vers les mobiles européens, ce qui est peu courant sur le marché. Syma propose aussi aux utilisateurs de rajouter 10 euros à leur forfait pour pouvoir passer des appels et envoyer des SMS aux États-Unis et vers la France métropolitaine.

C’est d’ailleurs grâce à ces extensions de forfait que Syma a réussi à se démarquer de ses concurrents. L’opérateur low-cost met ainsi en avant son expérience acquise précédemment dans les communications à l’internationale, quand il travaillait encore avec Orange et qu’il proposait des forfaits avec des cartes SIM prépayées qui permettaient de communiquer à l’international et avec une itinérance en Europe.

Enfin, Syma Mobile ayant été racheté par le groupe Altice en 2022, ce forfait fonctionne avec le réseau de SFR, qui dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 4G, il couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 8 782 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet opérateur, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Syma Mobile.

Notez que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

