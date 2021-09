Lenovo Tab P12 Pro : pour concurrencer l’iPad et la Galaxy Tab, cette tablette devient un second écran

Lenovo dévoile sa nouvelle tablette Android haut de gamme pour la fin de l'année. Un produit sans compromis, avec un atout logiciel.

Le marché des tablettes est un peu particulier. Rares sont désormais les fabricants à oser s’aventurer sur le haut de gamme, terre incontestée d’Apple et ses iPad. Pourtant, face à la pomme, et à la Galaxy Tab de Samsung, il y a un fabricant qui n’a pas dit son dernier mot : Lenovo. Ce dernier présente la Lenovo Tab P12 Pro, une nouvelle tablette sans concessions sous Android.

Écran AMOLED 120 Hz et Snapdragon 870

Lenovo réunit tout d’abord tous les ingrédients d’une tablette haut de gamme en 2021. Ça commence par un bel écran AMOLED aux bords fins, mais pas trop, de 12,6 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels (format 16:10). Certifié Dolby Vision et HDR10+, l’écran accommodera aussi les joueurs puisqu’il offre un taux de rafraichissement de 60 à 120 Hz selon les applications.

Cet écran tactile est entouré par 4 haut-parleurs JBL de façade avec une certification Dolby Atmos. À l’intérieur de l’engin de 565 grammes, c’est une puce Qualcomm Snapdragon 870 qui représente ce que la marque fait de mieux avec le Snapdragon 888. Il sera épaulé par jusqu’à 8 Go de RAM et alimentés par une batterie de 10 200 mAh compatible recharge rapide à 45 W.

Par défaut, la connexion à internet se fera par du Wi-Fi 6, mais il sera aussi possible d’opter pour un modèle intégrant la 5G sub-6GHz.

Comme vous pouvez le voir sur les images d’illustrations, il sera aussi possible d’utiliser un stylet actif, en option, nommé Lenovo Precision Pen 3 et une housse clavier que l’on connait bien maintenant.

Projet Unity : l’atout de Lenovo

Pour se distinguer de la concurrence, Lenovo a développé une nouvelle fonction sous le nom Projet Unity. Elle n’est pas sans rappeler Sidecar d’Apple et permet de transformer une tablette Lenovo Tab P12 Pro en compagnon de votre appareil sous Windows 10 ou Windows 11. La tablette devient un écran mobile pour votre PC et il est même possible d’utiliser le stylet comme stylet Windows. Lenovo donne l’exemple d’un appel vidéo sur votre PC et la possibilité de dessiner sur l’écran partagé de la tablette, directement sur la présentation PowerPoint.

Avec Projet Unity, Lenovo veut aussi que la tablette continue de travailler sous Android. Ainsi, il sera possible de lancer des applications en parallèle du partage d’écran avec Windows. S’il reste un « projet » pour le moment, c’est aussi parce que Lenovo souhaite améliorer la fonction de mois en mois. L’application sera intégrée avec les tablettes Lenovo Tab P12 Pro et sera proposée sur le Microsoft Store de Windows.

La Lenovo Tab P12 Pro sera proposée à partir du mois d’octobre 2021 au tarif de 899,99 euros. Le modèle 5G sera commercialisé à 999,90 euros.

Une version 5G pour la Lenovo Tab P11

Lenovo en profite aussi pour renouveler la Lenovo Tab P11 lancée en février 2021. La nouvelle version offre une connexion à la 5G et un SoC Qualcomm Snapdragon 750G, au lieu du SoC Snapdragon 662 de la première version. Elle sera commercialisée à partir de 499,90 et 549,90 euros, selon les configurations, au mois d’octobre 2021.