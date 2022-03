NFT, télécommande sans piles, hub IoT… Samsung réinvente ses TV avec sa gamme 2022

Samsung a fait le point sur sa gamme de TV 2022 et revient sur certaines des nouvelles fonctionnalités de ses Neo QLED 8K. Smart hub, gaming, multimédia, NFT, télécommande sans piles... Entre révolution de buzzwords.

Nos téléviseurs sont en passe de devenir bien plus que de simples écrans. C’est en tout cas la vision d’avenir présentée dès aujourd’hui par Samsung sur son line up 2022 de TV Neo QLED 8K.

Lors du CES, en janvier dernier, Samsung présentait sa nouvelle gamme de TV 8K, les QN700B, QN800B et QN900B. Le constructeur coréen s’attardait alors sur la qualité d’image et de son, caractéristiques principales d’un tel produit. Trois mois plus tard, voilà qu’une vidéo de 40 minutes vient détailler plus en profondeur l’écosystème lui-même et les quelques nouveautés autour de l’expérience utilisateur de ces écrans.

Une télécommande sans piles

Soyons honnêtes : les piles, c’est chiant. En dehors du poids écologique, elles tombent en panne au mauvais moment, on n’en a jamais de neuves sous la main… Samsung propose donc une télécommande « SolarCell », 88 % plus efficace que le modèle précédent (datant de 2020). Celle-ci est capable de se recharger d’elle-même grâce à son panneau solaire à l’arrière.

Cela fonctionne non seulement au soleil, mais aussi avec l’éclairage électrique intérieur. Et s’il fait vraiment trop sombre, la télécommande va se recharger à l’aide des fréquences radio à 2,4 GHz, utilisant ainsi les ondes perdues par votre routeur WiFi.

Des outils d’accessibilité

L’accessibilité est aussi un point important pour Samsung qui propose ses propres fonctions intelligentes. L’image affichée à l’écran est par exemple scannée en permanence afin de repositionner les sous-titres et éviter qu’ils ne se superposent pas à du texte.

Un avatar a également été créé pour retranscrire certains éléments en langage des signes.

Un hub personnalisé

Les applications présentes sur nos TV permettent également d’aller plus loin que la simple lecture multimédia. Aux côtés de Netflix, Disney+ et autres Amazon Prime Video, les TV Samsung proposent également des applications de sport par exemple, pour s’entrainer directement dans son salon. De plus, en connectant son téléphone au téléviseur, on peut ainsi se filmer, vérifier ses performances et ajuster sa position lorsqu’elle n’est pas correcte.

Et pour peu que vous ayez une Galaxy Watch, vos constantes de santé (notamment votre rythme cardiaque) seront affichées à l’écran.

Plus encore, la TV devient un véritable hub pour contrôler sa maison si vos appareils connectés sont compatibles avec SmartThings. Idéal pour gérer vos lumières directement depuis votre téléviseur par exemple.

Enfin, il est possible de transformer son salon en salle de conférence grâce à Google Duo et une caméra magnétique à rajouter sur le dessus de l’écran. D’autant plus pratique qu’il est possible de connecter un clavier et une souris pour se rapprocher d’une expérience PC.

Des NFT en écran de veille

Avec The Frame, Samsung veut faire oublier l’écran noir du téléviseur éteint en le transformant en œuvre d’art. Avec cette gamme Neo QLED, c’est l’écran de veille qui se transforme en galerie d’art.

Il ne s’agit pas ici d’afficher des œuvres classiques issues de musées, mais des NFT. Vous pouvez ainsi afficher, rechercher et acheter des œuvres numériques directement depuis votre téléviseur. Pour cela, Samsung s’est allié à Nifty Gateway, l’une des principales plateformes en la matière.

Cela pourrait donner un nouveau sens aux NFT, loin des singes au goût douteux qui servent plus à spéculer qu’autre chose.

Le cloud gaming intégré

Tizen cherche à propose une expérience tout-en-un pour remplacer décodeurs, consoles et autres boitiers TV. Aussi, on y trouve par exemple divers services de cloud gaming comme Stadia ou GeForce Now. Il suffit alors de connecter une manette au téléviseur pour lancer une partie.

Tout cela a néanmoins un prix. La gamme Neo QLED 8K de Samsung débute actuellement à partir de 2699 euros pour le 55QN700 et monte à plus de 10 000 euros pour le modèle le plus premium. Espérons que les prix baissent rapidement et que ces technologies ruissellent rapidement sur toutes les gammes de prix.

