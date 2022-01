The Frame 2022 : les TV Samsung ressembleront encore plus à des œuvres d’art grâce à un petit changement

Samsung a mis à jour sa gamme de téléviseurs The Frame pour 2022. Le constructeur coréen a modifié le revêtement pour adopter un aspect mat afin de les dissimuler encore mieux dans votre salon.

Alors que le CES de Las Vegas ouvre ses portes cette semaine, Samsung a déjà commencé à dévoiler certains de ses produits et ses nouveaux téléviseurs présentés lors du salon. C’est notamment le cas de ses téléviseurs MicroLED et Neo QLED, mais également de sa nouvelle génération The Frame 2022.

Comme c’était le cas sur les précédentes versions, le nouveau The Frame arbore des allures d’œuvre d’art. il faut dire que le concept même de ce téléviseur est de se fondre au mieux dans votre intérieur. L’écran profite ainsi de cadres en bois et permet, lorsqu’il est en veille, d’afficher des tableaux ou des photos afin de se donner des airs de pièce artistique.

Néanmoins, l’effet du concept pouvait être amoindri par un petit détail sur les modèles The Frame des années précédentes : l’écran brillant. En effet, le revêtement de la dalle pouvait afficher des reflets sur le tableau en cas de fortes sources de luminosités dans le salon. Un problème qui allait alors à l’encontre du principe de l’écran se masquant sous des allures de peinture affichée au milieu du salon. Afin de résoudre ce problème, Samsung a décidé d’intégrer un nouveau revêtement pour sa génération 2022, comme le rapporte The Verge.

Désormais, les appareils The Frame profiteront non seulement d’un revêtement antireflet, mais également d’une dalle mate afin de masquer au mieux les réflexions sur l’écran. Surtout, selon Samsung, ce nouveau revêtement permet de reproduire au mieux la texture du papier ou d’une toile au toucher. La nouvelle dalle va également réduire les traces de doigts.

Un téléviseur aux caractéristiques classiques

Pour le reste des caractéristiques, la nouvelle gamme The Frame de 2022 est composée de sept tailles de téléviseurs, de 32 à 85 pouces avec une dalle 4K HDR — uniquement HDR10+, sans Dolby Vision –, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une dalle LCD avec rétroéclairage en local dimming.

Pour l’heure, Samsung n’a pas annoncé les tarifs ou la disponibilité de ces nouveaux téléviseurs The Frame 2022. Notons également que les The Frame ne sont pas les seuls téléviseurs du constructeur coréen à profiter de ce revêtement mat, puisque les écrans sur pied The Serif et les écrans rotatifs The Sero en bénéficieront eux aussi.

