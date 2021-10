The Frame : Samsung fait venir le musée du Louvre chez vous

Samsung et le musée du Louvre ont noué un partenariat afin de proposer une sélection de 24 chefs-d'oeuvre pour composer une exposition virtuelle disponible sur les écrans TV The Frame. Mais attention, ce n'est accessible que temporairement.

Le musée à la maison. Plus que jamais les téléviseurs The Frame tiennent leur rang. Conçus façon trompe-l’œil par Samsung pour faire office de tableau sur vos murs, ils vont accueillir une sacrée galerie d’œuvres d’art.

Depuis le 17 octobre et jusqu’au 31 décembre, le Musée du Louvre et Samsung proposent une exposition virtuelle baptisée « Belles du Louvre » aux heureux propriétaires d’un produit de la gamme The Frame. Pas moins de 24 œuvres parmi les plus connues du célèbre musée parisien pourront s’afficher à l’écran.

Hommage aux personnalités féminines

Ces 24 chefs-d’œuvre, sélectionnés dans l’ouvrage Belles du Louvre (de Vincent Pomarède, administrateur général adjoint du musée), se veulent un hommage aux personnalités féminines qui ont inspiré la créativité des artistes.

Chaque tableau qui apparaît sur le téléviseur est accompagné d’une explication pour en connaître l’origine et toutes ses anecdotes.

C’est la première exposition virtuelle issue de la collaboration entre les deux partenaires qui voit le jour sur The Frame. Samsung a, par le passé, déjà proposé sur son Art Store, qui permet à chaque utilisateur d’aller piocher dans un fond d’œuvre pour afficher sur son appareil lorsqu’il n’est pas allumé, des collections conçues avec des acteurs majeurs du monde de l’art (YellowKorner, Magnum, musée du Prado, musée Van Gogh, etc.). Au total, plus de 1500 œuvres sont d’ores et déjà disponibles.

Et pour les plus ambitieux ou les grands amateurs d’art, The Frame existe désormais en version écran QLED 4K UHD de 85 pouces, à accrocher au mur ou à poser sur un pied.