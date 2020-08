Les meilleures applications de dessin sur Android et iOS

Plus besoin de papier pour dessiner si vous avez un smartphone ou une tablette. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une application de dessin et vous pourrez créer des œuvres comme bon vous semble. Voici notre sélection.



Application de dessin sur tablette Samsung // Source : @charli_com_au via Unsplash

Bon nombre d’artistes délaissent désormais le papier pour leurs croquis, leur préférant un smartphone ou une tablette. Si on peut bien évidemment citer l’iPad Pro, qui est devenu l’outil de référence pour bon nombre de dessinateurs professionnels, il existe également d’autres modèles intéressants, comme la gamme Galaxy Note sur Android, les Galaxy Tab, ou n’importe quel appareil couplé à un stylet — même si la précision risque d’être moindre.

Voici donc une sélection des meilleures applications de dessin sur Android et iOS.

Procreate : l’évidence sur iOS

Comment ne pas commencer cette sélection par l’application la plus réputée en la matière ? S’il ne fallait en retenir qu’une, ce serait bien évidemment Procreate, malheureusement exclusive à iOS.

Elle permet de créer des dessins sur de très grandes surfaces (jusqu’à 16 000 x 4000), propose un très grand nombre de brosses et de pinceaux, un système de calques aussi complet que celui de Photoshop, ainsi qu’un système très apprécié baptisé ColorDrop permettant de coloriser très rapidement un dessin.

Procreate permet également de créer des GIF animés ou encore de créer une vidéo en accéléré du processus de création d’un dessin.

Seul bémol : l’application est payante et est divisée en deux selon le format souhaité :

Adobe Photoshop Sketch : la valeur sûre

Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro… Vous avez certainement déjà entendu le nom de l’un de ces logiciels, voire vous en avez déjà utilisé un tellement Adobe est devenu une référence au fil des années sur PC, aussi bien pour la retouche photo que pour le montage vidéo. Et bien sûr, la société de San José n’a pas raté le virage du mobile en proposant plusieurs de ses programmes sur nos smartphones et tablettes.

Si vous cherchez une application de dessin gratuite, vous pouvez donc vous tourner vers Adobe Photoshop Sketch, disponible sur Android et iOS. Très simple à prendre en mains, elle vous permettra de réaliser facilement des croquis ou des dessins, toujours avec de nombreux pinceaux et un système de calques avancé.

Pour ceux qui ont déjà l’habitude de travailler avec les outils d’Adobe, vous ne serez pas dépaysés et retrouverez également — en option — Adobe Stock pour chercher des images au sein d’une base de données, ou Creative Cloud pour avoir accès à toutes vos ressources à distance.

Adobe Photoshop Sketch Télécharger gratuitement

Adobe Illustrator Draw : ma même en véctorielle

Illustrator Draw reprend le même principe que Photoshop Sketch, mais avec des dessins véctorisés. Concrètement, cela signifie que vous pouvez zoomer et agrandir vos dessins autant que nécessaire.

Adobe Illustrator Draw Télécharger gratuitement

Affinity Photo et Affinity Designer : l’alternative iOS efficace

Contre le quasi-monopole d’Adobe et de ses nouveaux programmes avec abonnement, Affinity s’est levé en proposant des alternatives disponibles avec un achat unique. On retrouve donc Affinity Photo, concurrent de Photoshop et Affinity Designer, concurrent d’illustrator. En plus de la version PC, une version iPad de ces deux logiciels est également disponible.

Gestion de l’écran 120 Hz, compatibilité avec les fichiers Adobe, sensible à la pression du stylet, compatible avec iCloud ou encore bibliothèque de pinceaux à télécharger… Affinity ne manque clairement pas d’arguments à faire valoir pour les amateurs de dessins. Comptez toutefois 21,99 euros par application.

Autodesk Sketchbook

L’éditeur Autodesk, autre mastodonte du secteur des logiciels de création, propose quant à lui Sketchbook en version mobile. Cette application est l’une des plus complètes sur mobile, avec de nombreux pinceaux et crayons ainsi que quantité d’outils pour gérer la perspective ou la symétrie par exemple. Très complète et gratuite l’application est une référence pour ceux qui recherchent une application de dessin sans débourser le moindre sou.

Autodesk SketchBook Télécharger gratuitement

Ibis Paint X : pour apprendre l’effet manga

Disponible gratuitement sur iOS et Android, Ibis Paint X propose également de nombreuses fonctionnalités. Par ailleurs, il est possible de les étendre davantage en passant en premium, soit en paiement unique, soit en paiement mensuel. Cela permet d’accéder à un très grand nombre de brosses, de polices d’écriture, etc. Tout comme Procreate, Ibis Paint X se charge également de créer une vidéo accélérée retraçant le processus créatif de votre dessin.

Enfin, l’application possède sa propre chaîne YouTube avec de nombreux tutoriels pour apprendre à dessiner, essentiellement dans le style manga.

ibis Paint X Télécharger gratuitement

MediBang Paint : pour débuter en BD

Dans le même style, MediBang Paint, disponible gratuitement sur iPad et Android, n’est pas parfaite, mais peut être un bon moyen de faire un premier pas dans le monde de la bande dessinée. Pensée pour être fonctionnelle sur le petit écran de nos smartphones, l’application affiche une interface intuitive et de très nombreuses ressources, jusqu’à des polices de BD, des effets pour les onomatopées, etc. De plus, un outil permet de séparer facilement la feuille en différentes cases.

Petit plus, MediBang propose des ressources autres que des polices et des brosses, comme des arrière-plans ou des véhicules par exemple.

MediBang Paint Télécharger gratuitement

Bien sûr, ces applications ne feront pas tout le travail toutes seules. Pour arriver à un résultat intéressant, il vous faudra vous entraîner, et pourquoi pas utiliser des applications qui vous aideront à apprendre à dessiner.