Apprendre à dessiner demande du temps et beaucoup d'implication personnelle. Pour vous aider, nous avons sélectionné les meilleures applications Android pour apprendre à dessiner lorsque vous avez un peu de temps libre.

Sur le Play Store vous trouverez une infinité d’applications pour apprendre à dessiner, la majorité étant de qualité assez limitée. Ce guide recense celles qui proposent l’expérience la mieux conçue et les fonctions les plus intéressantes. Même si ces applications ne feront pas de vous un maître du dessin, même si elles ne vous apprendront pas toutes les techniques de dessin et de coloration elles proposent une bonne initiation pour apprendre en autodidacte à tout âge. La plupart des applications ci-dessous ont également un nombre de pubs assez important, mais avec la possibilité de les supprimer.

Enfin si vous souhaitez dessiner directement sur votre tablette ou votre smartphone, dirigez-vous vers notre guide dédié aux applications de dessin.

WeDraw

WeDraw est une application idéale pour satisfaire le geek et l’artiste qui vit en vous. Avec des dessins de One Piece, Naruto, Sonic, Mario ou encore Fortnite à réaliser.

L’application propose de nombreux modèles tirés de mangas et jeux vidéo, mais aussi quelques dessins plus génériques. Son principe de fonctionnement est simple, chaque dessin est divisé en une vingtaine d’étapes qu’il vous faut reproduire une à une jusqu’à la fin. Les dessins sont assez complexes, mais vraiment jolis et satisfaisants à réaliser.

How to Draw

Sur le même principe il existe l’application How to Draw, mais elle dispose d’une interface plus brouillonne et des dessins plus simples sur le thème de la nature et des animaux.

Cette dernière est cependant plus adaptée aux débutants : on y apprend comment dessiner des modèles simples étape par étape.

Draw.ai

Pour les enfants, les grands débutants ou ceux qui préfèrent un style cartoon et mignon au réalisme, Draw.ai est une application intéressante. Celle-ci propose de nombreux modèles dans plusieurs styles, mais elle vous permet surtout de réaliser un dessin directement sur votre smartphone ou votre tablette. Il suffit de suivre le guide et d’utiliser le crayon que vous voulez. Bien qu’il vous faudra bien sûr passer au papier et au crayon pour vraiment progresser elle offre une initiation au dessin, ludique et interactive.

Stick figure : dessiner pas à pas

Pour plus de dessins mignons vous pouvez également télécharger Stick figure : dessiner pas à pas.

Cette application est un catalogue de dessins, nombreux et variés, décomposés en plusieurs étapes. L’application zoom automatiquement sur chaque partie à réaliser, vous permettant de progresser pas à pas et d’intégrer les gestes des croquis à réaliser.

What to Draw

Pour dessiner, il ne suffit pas d’avoir un excellent coup de crayon, il faut également savoir trouver l’inspiration ! Si c’est ce deuxième aspect qui vous pose problème, téléchargez l’originale application What to Draw ? Cette application, plutôt que de vous fournir des modèles à reproduire propose une variété de thèmes. Dans chacun de ceux-ci, l’application peut générer des centaines d’idées pour vous inspirer. What to Draw? est idéal si vous cherchez des idées ou une liste d’exemples à dessiner pour vous entraîner intensivement.