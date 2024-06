Comment Circle to Search de Google serait concurrencée par… Google Lens

Circle to Search tend à être une fonctionnalité phare d'Android. Google l'améliore et l'étend progressivement, mais une nouvelle étape pourrait être franchie prochainement. L'entreprise chercherait à ajouter une alternative, en utilisant Google Lens sur les smartphones Android.

Et si presque tous les smartphones Android profitaient de Circle to Search dans moins de deux mois ? En effet, Google va tenir sa conférence Made by Google le 13 août, pour annoncer des mises à jour d’Android. Un moment parfait, mais qui pourrait en fait être l’occasion de proposer une alternative à Circle to Search : un Google Lens revisité. Et des indices apparaissent dans l’application Google, comme le révèle Android Authority.

Vers une évolution de Google Lens ?

Pour rappel, Circle to Search permet de faire des recherches en entourant ce qui est affiché sur son écran. Pratique pour retrouver la paire de lunettes de soleil parfaite, ou avoir davantage d’indications sur un lieu. C’est dans les versions récentes de la version bêta de l’application Google qu’Android Authority a fait des découvertes à propos de Circle to Search. En fait, elle serait ajoutée sur beaucoup de smartphones Android.

Les journalistes anglophones ont réussi à activer une fenêtre contextuelle dans Google Lens : elle mentionne qu’on peut effectuer une recherche sur l’écran directement, simplement en maintenant le bouton d’accueil enfoncé. C’est le même fonctionnement qu’avec Circle to Search, ce qui remplace aussi le bouton d’activation de Google Assistant ou de Gemini. La fonctionnalité, lorsqu’elle est activée, scanne en quelque sorte l’écran du smartphone pour identifier du texte et des images. On peut entourer n’importe quelle zone pour sélectionner du texte, une image, et ainsi faire des recherches avec.

Les ambitions de Google pour Circle to Search, non sans alternatives

En réalité, ces trouvailles dans Google Lens sont le reflet des ambitions de Google pour cette fonctionnalité. L’entreprise veut réunir 200 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année, ou du moins 200 millions d’appareils compatibles. Alors que Circle to Search n’était disponible que sur les Galaxy S24 au départ, elle a été étendue quelques semaines après son lancement aux Pixel de Google.

D’ailleurs, Android Authority révèle la recherche sur l’écran via Google Lens serait testée sur iOS et même sur Chrome sur ordinateur, par Google. Ce dernier entendrait donc proposer une alternative à Circle to Search qui soit en fait Google Lens. De quoi offrir une disponibilité de la recherche sur l’écran à beaucoup d’utilisateurs Android, bien qu’on ne comprenne pas pourquoi Circle to Search reste limité à quelques modèles.

