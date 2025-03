BMW réussi l’exploit de faire mieux que Mercedes et Audi réunis sur la voiture électrique

BMW frappe fort sur la voiture électrique. Le bilan de l’année 2024 montre que BMW a dépassé le volume de ventes d’Audi et de Mercedes réunis.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

Les trois constructeurs allemands premium ont entamé une transition énergétique de leur gamme : BMW avec les modèles i, Audi avec les e-tron et Mercedes avec les EQ. Toutefois, l’un des trois constructeurs se démarque avec des volumes de ventes supérieurs au cumul des deux autres : il s’agit de BMW, qui a surpassé les ventes d’Audi et de Mercedes électriques en 2024.

Une prouesse de BMW

Selon les informations rapportées par InsideEVs, BMW a réussi à surclasser les ventes de voitures électriques d’Audi et de Mercedes. En effet, le constructeur munichois a vendu 368 475 véhicules électriques dans le monde l’année dernière, sans compter les ventes de Rolls-Royce et Mini, contre 164 000 modèles pour Audi et 185 059 pour Mercedes sur la même période. Le total d’Audi et de Mercedes atteint 349 059 unités, un chiffre donc inférieur aux seules ventes de BMW électriques.

BMW i5 Touring eDrive40 // Source : BMW

Une stratégie différente

Quand Mercedes et Audi séparaient la gamme thermique de la gamme électrique, avec notamment les gammes e-tron et EQ, BMW offrait une alternative électrique à la plupart de ses modèles thermiques. Il n’y avait donc pas de différenciation parfois floue entre deux modèles d’un même gabarit, l’un étant thermique, l’autre électrique.

Mercedes va, à terme, adopter cette stratégie. Ce changement a commencé avec le Mercedes Classe G 580 E, version électrique du Classe G, mais aussi avec la récente Mercedes CLA, pensée pour être à la fois électrique et hybride. Justement, cette nouveauté à l’étoile pourrait bien venir grignoter des parts de marché à BMW !

Chez BMW, la plupart des modèles thermiques ont leur déclinaison électrique, à commencer par les iX1, iX2, i4, i5, iX et i7. Prochainement, les BMW i3 et iX3 feront leur entrée au catalogue et seront les premiers modèles à intégrer la famille Neue Klasse, inspirée des concepts cars présentés par BMW lors du Mondial de l’Auto de Paris.

La famille Neue Klasse doit accueillir six nouveaux modèles d’ici 2028, avec des autonomies allant de 480 à 900 km. Ces modèles s’appuieront sur des plateformes 800 volts offrant une puissance de charge élevée pour des arrêts plus courts.

La part des ventes de véhicules électriques de BMW augmente

Au total, le groupe BMW a vendu 2,5 millions de véhicules en 2024, avec une part de 17,4 % de véhicules électriques, contre 14,7 % en 2023. Ce bilan inclut également les ventes de Mini, qui a écoulé 56 171 véhicules électriques, soit une hausse nette de 24,3 % par rapport à 2023, ainsi que les 1 890 Rolls-Royce Spectre électriques vendues.

Mini Cooper, Mini Aceman & Mini Countryman // Source : Mini

Le chemin pour atteindre 50 % de ventes électriques d’ici 2030 reste long, mais BMW semble être sur la bonne voie.