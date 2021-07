BMW a officiellement présenté son tout nouveau scooter électrique BMW CE 04. D’une autonomie d’environ 130 kilomètres, ce modèle est décliné en deux configurations de puissance différente.

Voilà déjà quelques mois que l’on entendait parler plus ou moins régulièrement du BMW CE 04. Et les nouveaux visuels déposés auprès l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle en avril dernier ne laissaient plus de place au doute : la firme allemande allait présenter le successeur du BMW C-Evolution dans un avenir proche.

C’est désormais chose faite par le biais d’un communiqué de presse détaillé qui présente le BMW CE 04 sous toutes ses coutures. Entrons dans le vif du sujet d’emblée. Cette bécane est déclinée en deux configurations qui ne font pas appel aux mêmes permis : le permis A2 pour la version la plus puissante, le permis A1 pour l’autre.

BMW CE 04 : puissance et vitesse de pointe

Pour les éléments relatifs à la puissance, au couple, à la vitesse maximale et à l’accélération, je vous invite à consulter ce tableau récapitulatif :

BMW CE 04 L3e-A1 BMW CE 04 Puissance nominale 11 kW (20 ch) 15 kW (20 ch) Puissance maximale 23 kW (31 ch) 31 kW (42 ch) Couple 62 Nm 62 Nm Vitesse max. 120 km/h 120 km/h 0 à 50 km/h 2,7 s 2,6 s 0 à 100 km/h 9,9 s 9,1 s

Inspiré du concept BMW Motorrad Definition CE 04 dévoilé en 2020, le scooter électrique loge le moteur dans son cadre tubulaire en acier, entre la batterie et la roue arrière. La batterie, justement, possède une capacité énergétique de 8,9 kW, lui conférant une autonomie d’environ 130 km — 100 km pour la version moins véloce.

Dans l’idée, ce rayon d’action lui permettrait par exemple de rallier Paris à Rouen en une charge. Mais attention : une conduite sur autoroute où les vitesses sont plus élevées requièrent bien plus d’énergie qu’en ville. Cet exemple est donc à tempérer un minimum.

De série, le deux-roues propose une puissance de charge de 2,3 kW : il lui faut 4h20 pour faire le plein d’énergie, contre 1h40 avec le Quick Charge Package optionnel (jusqu’à 6,9 kW). Vous pourrez recharger votre engin sur une prise, mais aussi une Wallbox ou une infrastructure publique qui nécessitent en revanche un câble de charge Mode 3.

À l’avant, le BMW CE 04 jouit d’une fourche télescopique de 35 mm, épaulée par un « ressort/amortisseur à commande directe et entièrement couvert » à l’arrière. Côté sécurité, comptez sur un système de freinage à double disque à l’avant, ainsi qu’un ABS et un système antipatinage ASC (Automatic Stability Control plus Traction) de série.

Quelques options payantes

Outre l’éclairage LED lui aussi disponible par défaut, le successeur du BMW C-Evolution propose quelques options payantes : l’ABS Pro, « grâce à un capteur d’inclinaison, contrôle également le freinage dans les virages », lorsque le Dynamic Traction Control (DTC) offre des « accélération plus sûres, notamment en position inclinée », peut-on lire.

L’option Headlight PRO vous sera quant à elle utile dans les virages pris de nuit, grâce à un éclairage adaptatif. Enfin, le mode de conduite « Dynamic » garantit de son côté une meilleure accélération face aux modes « Eco », « Rain » et « Road » disponibles de série.

Le BMW CE 04 embarque également un écran TFT couleur de 10,25 pouces, lequel dispose d’une navigation et d’une connectivité intégrées. Planifier ses trajets en amont sera par exemple tout à fait envisageable. Le tout est complété par un compartiment de recharge équipé d’un port USB-C pour brancher son téléphone.

BMW CE 04 : prix et disponibilité

En France, le scooter électrique BMW CE 04 est d’ores et déjà disponible à la commande à partir de 12 1250 euros, ou 180 euros par mois sans apport : ces prix valent pour les deux versions. Un réel effort a été fait par la firme d’outre-Rhin, puisque le CE Evolution était lancé au tarif de 15 000 euros à son lancement.

BMW mentionne aussi une finition Pro facturée 13 220 euros.