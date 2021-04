Scooter électrique BMW CE 04 : son lancement ne semble plus très loin

De nouveaux visuels du BMW CE 04 déposés auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle laissent présager une présentation du scooter électrique dans un avenir proche.

Sorti en 2014, le scooter électrique BMW C Evolution est amené à se faire remplacer au sein du catalogue de la marque allemande. Celui qui n’est plus disponible en version neuve, comme le remarquait déjà InsideEVs fin 2020, va notamment voir débarquer un certain BMW CE 04, dont le nom de marque a été déposé en août 2020.

Des visuels proches de la version finale

Quelques mois plus tard, des premières images du concept ont été mises en ligne par la marque d’outre-Rhin. À l’époque, les rendus correspondaient peu ou prou au futur modèle de série. Voilà maintenant que de nouveaux visuels en noir et blanc déposés auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ont fait surface.

Ces nouveaux éléments constituent un indice clair quant au calendrier du scooter BMW CE 04 : sa présentation approche doucement mais sûrement, et pourrait avoir lieu d’ici la fin du second trimestre 2021. Le modèle représenté dans les documents s’équipent d’ailleurs de tous les équipements nécessaires à une commercialisation.

Un futur 125 cm3 ?

Contrairement aux images conceptuelles d’il y a six mois, le BMW CE 04 embarque ici des rétroviseurs et un garde-boue arrière sur lequel sont fixés le phare et la plaque d’immatriculation. Pour le reste, le deux-roues ressemble énormément au prototype de l’an passé, avec une identité stylistique aussi forte que singulière.

Tout porte d’ailleurs à croire que ce scooter appartiendra à la catégorie des 125 cm3. Si tel est le cas, il suffira d’être titulaire d’un permis B et d’une formation de sept heures pour le conduire. Le BMW CE 04 devrait également embarquer un écran TFT de 10,25 pouces, ajoute Motorcycle, ainsi qu’une batterie logée dans le plancher. Aucune autre information technique n’est connue à ce jour.