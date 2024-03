BMW s’inspire de Renault et Tesla pour rendre ses voitures électriques moins chères

Bonne nouvelle pour les futurs clients des voitures électriques de BMW : ils peuvent dès à présent profiter d'un sérieux avantage financier sur l'achat de certains modèles de la marque. Pour cela, la marque s'est servie d'une astuce dont se sert déjà Tesla et Renault...

Vous n’y comprenez plus rien au bonus écologique en France ? Rassurez-vous, même nous, nous avons parfois du mal à suivre ! Entre le durcissement des conditions en ce début d’année, un décret qui a tardé à arriver pour officialiser les 4 000 euros et non plus les 5 000 euros de 2023, ou encore la prise en compte des options dans l’obtention du bonus, c’est à ne plus rien y comprendre. Nous vous avons d’ailleurs compilé au sein de notre dossier dédié les nouveautés autour de ce bonus millésime 2024.

Depuis quelques mois, et notamment grâce à Tesla qui a découvert l’entourloupe, le bonus prend en compte le prix de la voiture selon son niveau de finition, mais sans les options. C’est-à-dire qu’un modèle facturé 46 990 euros, avec 10 000 euros d’options en plus par exemple, peut toujours avoir le droit au bonus de 4 000 euros.

BMW, Renault, Tesla, même combat !

Tesla et Renault ont bien compris son fonctionnement et ont profité de cette « faille » pour permettre de passer outre le plafond des 47 000 euros. L’astuce est simple comme bonjour, puisqu’il suffit de faire passer les finitions comme des options, pour ne pas les compter dans le prix final de la voiture. C’est notamment ce pourquoi tous les Renault Scénic sont éligibles au bonus écologique.

Nous avons été contactés par BMW France à ce sujet qui, comme pour Mini, a confirmé que les différents niveaux de finition sont considérés comme des options.

BMW fait donc comme Tesla et Renault, et estime que les finitions ne font pas partie des équipements intrinsèques du véhicule, mais qu’il s’agit d’options. Et dans ce cas, le gouvernement est clair : le coût des équipements non intrinsèques ne rentre pas en compte pour le calcul du bonus écologique.

Quels sont les modèles concernés chez BMW ?

Alors chez BMW, rares sont les voitures électriques à s’afficher sous les 47 000 euros, mais il y en a quand même deux, à savoir les BMW iX1 et iX2 dans leurs versions eDrive20 de 204 ch. Celles-ci débutent à 46 900 euros, tandis que les versions eDrive30 réclament 59 150 euros, ce qui les exclue d’emblée du barème du bonus.

Grâce à leurs batteries de 64,8 kWh, elles peuvent parcourir 474 km pour le iX1 et 478 km pour le iX2 selon la norme WLTP, tout en pouvant se recharger de 10 à 80 % en 29 minutes.

Dans les faits, vous pouvez très bien acheter un BMW iX2 eDrive20 doté de la finition M Sport et de toutes les options (pour un coût de plus de 65 000 euros) et bénéficier du bonus écologique, à partir du moment où le montant de la voiture hors options et finitions ne dépasse pas les 47 000 euros, elle reste éligible au bonus.