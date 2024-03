Mini copie Renault et Tesla et réduit drastiquement le prix de cette voiture électrique en France

Mini France vient de nous contacter pour nous préciser que la Countryman électrique utilisait l'astuce de Tesla et Renault pour faire drastiquement baisser ses prix. Une bonne nouvelle pour les clients, et on vous explique tout.

En France, le bonus écologique de 4 000 (ou 7 000) euros pour l’achat d’une voiture électrique est un peu une usine à gaz. Mais certains constructeurs, à l’image de Tesla et Renault, ont bien compris son fonctionnement et ont réalisé une petite pirouette pour permettre de passer outre le plafond des 47 000 euros. L’astuce : faire passer les finitions comme des options, pour ne pas les compter dans le prix final de la voiture.

Lors de l’officialisation des prix de la Mini Countryman électrique en France, nous avions été fortement déçus. En cause : les différents niveaux de finition n’étaient pas considérés commes des options. Empêchant donc de bénéficier du bonus selon la finition choisie par le client. Mais cette information en provenance du constructeur était en fait erronée.

Une « ristourne » de 4 000 euros pour toutes les finitions

Mini France vient de nous indiquer que les finitions ne sont finalement pas pris en compte dans le calcul du bonus écologique. Ce qui signifie que Mini fait comme Tesla et Renault : elle estime que les finitions ne font pas partie des équipements intrinsèques du véhicule, mais qu’il s’agit d’options. Et dans ce cas, le gouvernement est clair : le coût des équipements non intrinsèques ne rentre pas en compte pour le calcul du bonus écologique.

Dit autrement, toutes les finitions du Mini Countryman E (à partir de 44 000 euros) sont éligibles au bonus écologique. Pour la version Mini Countryman SE (à partir de 49 500 euros), avec un moteur plus puissant, c’est un peu plus délicat, puisque le prix de base dépasse les 47 000 euros du plafond du bonus. Le concessionnaire devra donc faire une remise de l’ordre de 5 % pour repasser sous les 47 000 euros.

Une voiture toutes options avec bonus ? C’est possible

Pour résumer : vous pouvez très bien acheter un Mini Countryman E doté de la finition JCW et de toutes les options (pour un coût de plus de 60 000 euros) et bénéficier du bonus écologique. Du moment que le montant de la voiture hors options et finitions ne dépasse pas les 47 000 euros, elle reste éligible au bonus.

On attend désormais que les autres constructeurs suivent le même exemple, à l’image de BMW, qui vend quelques voitures sous les 47 000 euros (BMW iX1 et iX2) et qui fait partie du même groupe.