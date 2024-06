Peugeot dévoile le prix du E-5008 : une voiture électrique 7 places éligible au bonus écologique

Quelques mois après sa présentation, le nouveau Peugeot e-5008 est enfin disponible à la commande. Cette voiture électrique 7 places démarre à partir de 46 990 euros, de quoi la rendre éligible au bonus écologique de 4 000 euros.

Peugeot continue sur sa lancée et travaille à fond sur l’électrification de son catalogue. Cette dernière est cependant déjà bien avancée, de la e-208 à la e-3008 que nous avons récemment pu essayer.

Des tarifs enfin dévoilés

Mais ce n’est pas tout, car alors que l’Union Européenne va interdire la vente de voitures thermiques dès 2035, le constructeur tricolore va devoir encore accélérer le rythme. Ce dernier a ainsi levé le voile au mois de mars dernier sur son dernier véhicule électrique en date, le nouveau e-5008.

Ce dernier sera bientôt à l’essai sur Survoltés, et reprend la base du 3008 présenté à la fin de l’été 2023, en lui greffant un grand coffre et deux sièges supplémentaires. Si le constructeur avait déjà dévoilé toute sa fiche technique, son prix restait encore inconnu.

Ce n’est désormais plus le cas, puisque Peugeot vient tout juste d’ouvrir les commandes pour son dernier-né, qui chasse sur les terres des Tesla Model X, Kia EV9 et Mercedes-Benz EQB. Dans un communiqué, le constructeur détaille tous les prix et la gamme de son SUV électrique, qui démarre donc à partir de 46 990 euros. Un tarif relativement raisonnable qui lui permet de rester éligible au bonus écologique de 4 000 euros dans sa version Allure. Il faut dire que la voiture est produite en France, au sein de l’usine de Sochaux.

Mais alors, à quoi a-t-on le droit sur cette version, qui constitue l’entrée de gamme ? À vrai dire, la dotation est déjà très intéressante pour les clients. Ces derniers peuvent notamment profiter des deux écrans de 10 pouces dans le poste de conduite, compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil (mais sans GPS ni planificateur d’itinéraire), de la caméra de recul, mais également du pack Safety Plus, regroupant le régulateur / limiteur de vitesse, l’alerte active de franchissement de ligne ainsi que la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation. Les sept places sont également de série.

À ce prix-là, les clients auront le droit à la version électrique de 210 chevaux, associé à la batterie de 73 kWh adoptant la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt). Cette dernière permet au SUV électrique de parcourir jusqu’à 502 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en 30 minutes à une puissance de 160 kW. Mais ce n’est pas tout, car d’autres versions sont également disponibles dans le catalogue.

Une gamme riche

En effet, une autre finition est également proposée, baptisée GT et coiffant quant à elle une gamme qui se veut très simple. Cette dernière est affichée à partir de 51 490 euros et elle n’est donc pas éligible au bonus écologique, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros. À ce prix-là, vous pourrez profiter de la même motorisation que la version Allure, mais avec de nombreux équipements supplémentaires. Parmi eux, nous pouvons notamment citer le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, la navigation connectée ou encore le i-Cockpit panoramique et sa grande dalle de 21 pouces.

Plusieurs autres motorisations seront bientôt disponibles, dont une version dotée d’une transmission intégrale, forte de 320 chevaux et affichant une autonomie de 500 kilomètres grâce à sa batterie de 73 kWh. Cette dernière perd cependant légèrement en habitabilité par rapport à la variante classique du fait de son moteur supplémentaire à l’arrière.

Enfin, une autre déclinaison sera lancée l’an prochain, avec une puissance de 230 chevaux et un accumulateur de 98 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 660 kilomètres selon le cycle WLTP. Ces deux versions verront le jour début 2025, à des tarifs encore inconnus, mais fatalement plus élevés que celle actuellement disponible.

Les premières livraisons devraient d’ailleurs démarrer dans le courant du mois de septembre 2024. À noter que le SUV est aussi proposé en LOA, à partir de 450 euros par mois, pour un contrat de 49 mois et 40 000 kilomètres dans sa version Allure. En GT, il faudra compter 510 euros par mois, pour le même contrat.