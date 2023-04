Renault lance la nouvelle Clio E-Tech en oubliant deux technologies importantes

Si l'actualité autour de Renault tourne essentiellement autour de la voiture électrique et de la tant attendue R5 électrique qui arrivera sur nos routes l'année prochaine, le constructeur n'en oublie pas ses fondamentaux, notamment avec son best-seller, la Clio, qui s'offre aujourd'hui une cure de jouvence. Voici la nouvelle Renault Clio E-Tech full hybrid, qui n'est pas disponible en 100 % électrique et n'embarque pas Android Automotive.

Du côté de chez Renault, tous les yeux sont rivés sur la future R5 électrique, celle qui devrait devenir, à terme, le nouveau best-seller de la firme au losange. Mais en attendant la fameuse citadine électrique qui sera produite en France, la meilleure vente de Renault reste la fameuse Clio.

Et c’est elle qui fait l’actualité aujourd’hui, puisque la Française reçoit un restylage de mi-carrière bien mérité. Outre les traditionnels changements esthétiques, la Clio n’a toujours pas le droit à une version électrique, ce privilège étant réservé à la Zoé, mais Renault a reconduit la version E-Tech hybride qui s’avère être aujourd’hui la déclinaison la plus séduisante au catalogue.

Le nouveau visage des futures Renault

Esthétiquement, la Clio intègre les codes des nouvelles Renault, sans pour autant bousculer le style de la version sortante. Une fois n’est pas coutume, ce restylage est perceptible au premier coup d’œil, avec notamment ces feux de jour à LED directement empruntés au concept-car Renault Scenic Vision présenté au dernier Mondial de Paris en 2022.

Les projecteurs à LED de la version sortante, équipés des feux diurnes en forme de C et de trois points d’éclairage (deux pour les feux de croisement et un pour les feux de route), ont été remplacés par de nouveaux blocs optiques entièrement à LED. Au centre de la calandre, qui a été légèrement remaniée, nous retrouvons le traditionnel losange dans sa dernière évolution, celle à fond noir dévoilée lors de la présentation de la Renault 5 électrique.

De dos, la Clio change également, mais pas forcément autant que la partie avant. Les optiques évoluent avec une nouvelle signature lumineuse et un côté un peu plus « sportif », tandis que la nouvelle finition « Esprit Alpine » disponible sur la Clio restylée intègre une sorte de diffuseur plus esthétique que vraiment utile techniquement.

Plus technologique, mais toujours sans Android Automotive

Passons désormais à l’intérieur, avec quelques changements qui devraient faire le bonheur des amateurs de technologies embarquées. La nouvelle Renault Clio restylée embarque un écran de 7 ou 10 pouces, selon les finitions, et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. La recharge par induction pour smartphone est également disponible.

En revanche, et c’est une petite déception, mais la nouvelle Clio n’embarque pas le système embarqué Android Automotive que nous retrouvons notamment sur la Renault Mégane E-Tech. À la place, nous retrouvons un système « maison », moins performant, à savoir le système d’infodivertissement Easy Link.

En matière de matériaux, la Clio s’inspire de sa cousine électrique, la Zoé, avec la présence de matériaux plus respectueux de l’environnement. Les revêtements des sièges, du tableau de bord et des panneaux de porte sont entièrement nouveaux et désormais fabriqués à partir de 60 % de matériaux recyclés.

En termes de technologies embarquées, la Renault Clio restylée adopte le nécessaire. Ainsi, nous retrouvons le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go et l’assistance de maintien dans la voie, mais la nouveauté, c’est qu’ils « travaillent » désormais ensemble pour donner naissance au système « Active Driver Assist » permettant à la citadine française d’annoncer une conduite autonome de niveau 2.

Une version hybride plus qu’intéressante

Sur le plan technique, le restylage de la Renault Clio n’apporte pas de nouveautés substantielles sous le capot. Renault fait encore le choix de proposer un « maigre » bloc essence de 65 ch en entrée de gamme. La gamme thermique grimpe jusqu’à 90, voire même 100 ch via une double carburation essence/GPL, comme chez Dacia.

À nos yeux, le moteur le plus intéressant, c’est sans doute le bloc hybride E-Tech qui associe un moteur thermique essence quatre cylindres 1,6 litre de 94 ch à un moteur électrique pour une puissance combinée de 145 ch. La Clio E-Tech n’est pas une hybride rechargeable, mais une hybride simple, que Renault appelle Full Hybrid, comme sur la nouvelle Renault Espace. Ce n’est pas non plus une simple micro-hybride puisqu’il est possible de rouler en 100 % électrique (de trois à cinq kilomètres environ).

Le moteur électrique, justement, développe 48 chevaux et est associé à une petite batterie de 1,2 kWh fournie par Hitachi. Un alterno-démarreur de 20 chevaux, accouplé à la boîte de vitesses, s’occupe du démarrage du moteur thermique et de la recharge des batteries lors des freinages et décélérations.

Ce n’est pas tout, celui-ci remplace également les synchroniseurs dans la boîte de vitesses. Il s’agit d’une boîte à crabots, un peu comme en compétition automobile, avec six rapports automatisés et sans embrayage avec 14 combinaisons possibles. Cette boîte permet de diminuer les frottements, optimiser la compacité et mieux réutiliser l’énergie.

Prix et disponibilité

Dans son communiqué de presse, Renault n’a pas encore annoncé les disponibilités et les prix de sa nouvelle voiture, la Clio hybride. Néanmoins, les tarifs ne devraient pas être trop différents de la version sortante.

En tenant compte de l’augmentation des prix des voitures dernièrement, la Clio restylée devrait débuter en entrée de gamme à partir d’environ 23 500 euros en version E-Tech 145 ch et autour des 20 000 euros pour une version de base avec un moteur essence de 90 ch.

