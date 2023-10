La Tesla Model Y casse encore tous les records en Europe

Avec 26 370 exemplaires vendus en Europe sur l'ensemble du mois de septembre 2023, la Tesla Model Y reste la voiture la plus immatriculée du territoire, toutes motorisations confondues ! Et ce malgré une légère baisse, tandis que la MG4 continue sa progression. La Tesla Model Y pourrait bien devenir la voiture la plus vendue de l'année, devant les Toyota.

Souvenez-vous, l’an dernier, à la même période environ, nous nous inquiétons de la situation de Tesla, qui avait du mal à vendre ses voitures en Chine et aux États-Unis. Mais les choses ont bien changé pour le constructeur, qui a su reprendre du poil de la bête et faire oublier cette fin d’année 2022 compliquée.

Encore au top

Cela a notamment été rendu possible par la mise en place de l’IRA (Inflation Reduction Act) aux États-Unis, qui offre un crédit d’impôt de 7 500 dollars sur les voitures électriques. Sans parler du bonus écologique en France, ainsi que de la forte chute des prix opérée par le constructeur à plusieurs reprises début le début de l’année 2023. De quoi booster ses ventes, et mieux l’aider à affronter la déferlante chinoise.

En effet, on se rappelle que certains spécialistes tablaient sur une année difficile pour le constructeur américain, en raison de l’offensive venue de l’Empire du Milieu. Ce qui n’empêche pas Tesla de continuer à cartonner, alors que sa Model Y fut même la voiture la plus vendue à travers le monde au début de l’année.

Et pour cause, selon les chiffres de Data Force, relayés par le site Automotive News Europe, ce dernier reste la voiture la plus vendue sur le marché européen. Ce ne sont pas moins de 26 370 exemplaires qui ont été écoulés au mois de septembre sur le Vieux Continent. Un chiffre qui est cependant en très légère baisse par rapport à la même période l’an dernier, de l’ordre de 8,4 %. En 2022, Tesla avait vendu 2 414 unités de plus, ce qui n’a rien de bien inquiétant.

En regardant le classement des meilleures ventes depuis le début de l’année, c’est là encore le SUV électrique qui se place en 1ère position. Et pour cause, ce ne sont pas moins de 180 721 exemplaires qui ont trouvé preneurs depuis le mois de janvier. Et là, les ventes globales ont grimpé de 150 % par rapport à la même période l’année dernière.

La concurrence loin derrière

Tout semble donc aller pour le mieux pour Tesla, qui a déjà livré pas moins de 435 059 voitures au cours du 3ème trimestre, battant ainsi son record de l’année dernière tandis que 2023 n’est pas terminé. Le constructeur espère désormais produire 1,8 million de véhicules d’ici à la fin du mois de décembre, et ce malgré une petite baisse des ventes que l’on doit au lancement de la Tesla Model 3 restylée.

Le constructeur doit cependant rester méfiant, notamment face à son rival BYD, qui reste le numéro 2 de l’électrique, mais qui est en passe de devancer Tesla. La firme chinoise est même déjà devant en prenant en compte ses ventes de voitures hybrides. En revanche, à l’échelle européenne, Tesla reste loin devant, et met une belle distance à MG avec sa MG4, qui a été vendue à 7 079 exemplaires au mois de septembre.

Cependant, la compacte progresse bien, avec des ventes en hausse de 877 % par rapport à 2022. Il faudra encore patienter avant de connaître le classement précis des modèles électriques les plus vendus en Europe, alors que celui établi par Data Force ne fait pour l’heure pas la distinction entre les versions thermiques et zéro-émission (à l’échappement). À noter que la Tesla Model 3, qui a vu ses ventes repartir à la hausse en août dernier ne figure pas dans le classement.

Tandis que la part de marché de l’électrique dépassait les 20 % en Europe le mois dernier, le communiqué de l’ACEA prouve une nouvelle fois que cette motorisation a le vent en poupe. Et pour cause, avec des ventes en hausse de 14,3 % en septembre, elle a une nouvelle fois dépassé le diesel, avec une part de marché de 14,8 % contre 12,7 % pour ce dernier.