Voici combien coûte réellement la recharge d’une voiture électrique en France

Selon les derniers chiffres de l'Avere, le prix de la recharge rapide sur les bornes publiques est en hausse. Se brancher à la maison demeure encore largement plus intéressant, et ce malgré l'augmentation du prix de l'électricité. Heureusement, certains opérateurs sortent encore du lot, permettant de rouler en voiture électrique de manière plus abordable qu'en thermique.

Aujourd’hui et plus que jamais, recharger sa voiture électrique est de plus en plus simple. Et pour cause, la France compte plus de 100 000 bornes publiques, dont certaines affichant une puissance dépassant les 300 kW. Cependant, et alors que le prix de l’électricité est en hausse, beaucoup s’inquiètent du coût de la recharge qui grimpe également.

Une hausse significative

Mais combien coûte réellement la charge d’une voiture électrique sur une borne publique ? En juin dernier, nous nous étions déjà penché sur la question, et nous avions relevé un prix situé entre 5 et 16 euros pour 100 kilomètres. En effet, il fallait compter 0,39 euro du kWh brut à ce moment-là. Mais quelques mois plus tard, et alors que le prix de l’électricité a grimpé de 10 % au mois d’août, on en est-on ?

Selon le dernier rapport de l’Avere-France, il faut compter 0,33 euro du kWh en courant continu, pour les bornes rapides. Attention, il s’agit ici du prix B2B, c’est à dire celui que paie l’opérateur de mobilité (eMPS) à l’opérateur des bornes (CPO). Ce dernier facture ensuite le client final, c’est à dire l’automobiliste, en appliquant une marge afin de rentabiliser son activité et notamment l’installation de la prise.

On pourrait donc penser que le prix de la charge est en baisse. Mais attention à ne pas vous faire avoir ! Il ne faut pas seulement prendre en compte le prix du kWh en B2B, mais aussi les différents frais auxiliaires. Car ce sont bien eux qui font fortement grimper la facture pour les conducteurs. Ces derniers peuvent prendre différentes formes, comme un coût supplémentaire au démarrage de la session ou encore une pénalité si vous restez branché quand la charge est terminée.

Autant dire que tout cela peut rapidement faire grimper la facture finale, d’autant plus qu’un autre rapport de l’Avere-France explique que le montant de ces frais auxiliaires a fortement grimpé. Ainsi, en prenant en compte ces derniers, il faut compter 11,60 euros pour 100 kilomètres en moyenne pour une charge sur borne publique (inférieure ou égale à 22 kW) sans abonnement et jusqu’à 13,93 euros aux 100 km pour une charge ultra-rapide de plus de 150 kW.

Une charge plus intéressante

En optant pour un abonnement mensuel, dont le prix varie en fonction des opérateurs, le coût moyen pour 100 kilomètres est un peu plus acceptable. Il faut en effet compter 9,23 euros pour une charge normale et 11,17 euros pour une charge très rapide. Le rapport ne précise en revanche pas si ce tarif prend en compte le montant de l’abonnement ou simplement celui de la charge avec les frais auxiliaires.

Un conducteur typique, qui roule environ 15 000 kilomètres par an débourse en moyenne 14,73 euros par mois pour la recharge, s’il ne possède pas d’abonnement. Il économiserait en revanche 28,9 % si c’était le cas. Un gros rouleur qui parcourt 30 000 kilomètres par an a quant à lui un budget mensuel moyen de 70,12 euros, contre 57,42 euros avec un abonnement (18,1 % d’économies).

À titre de comparaison, une charge à domicile coûte en moyenne 0,2 euro du kWh. Ainsi, recharger complètement la batterie de 76 kWh d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie coûte 15,2 euros à la maison, contre 22,8 euros sur un Superchargeurs pendant les heures creuses, avec un prix de 0,3 euro du kWh. La firme fait partie des opérateurs proposant des prix avantageux, tout comme Lidl qui facture seulement 40 centimes du kWh sur ses bornes de 360 kW.

À la maison, il est donc possible de recharger sa voiture et d’avoir un coût aux 100 km d’environ 4,5 euros. Loin des 10 voire 12 euros nécessaires pour une voiture thermique. À ce titre, la voiture électrique reste encore plus intéressante que les essence ou diesel en coût de roulage.

De son côté, Iecharge ne demande que 0,30 centimes du kWh pour ses prises allant jusqu’à 320 kW. Cependant, la puissance réelle peut fortement varier, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Les tarifs varient donc énormément d’une entreprise à l’autre, et il est intéressant de bien se renseigner et de comparer les offres afin d’opter pour la plus avantageuse.