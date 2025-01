Amazfit Bip 5 Unity : une montre connectée de 2024 soldée à -33 % en 2025

L’Amazfit Bip 5 Unity est une montre connectée qui brille par le nombre de fonctionnalités qu’elle propose, le tout dans un prix très contenu, que vous retrouvez soldée à -33 % sur Amazon.

L’Amazfit Bip 5 Unity est disponible depuis mai 2024 et vient compléter l’offre de la marque, aux côtés de la Bip 5 classique. La différence entre ces deux montres est, principalement, l’absence de module GPS intégré sur la Unity. Mais en même temps, la Bip 5 est vendue 89,99 euros là où la Bip 5 Unity est à 69,99 euros. Une différence de 20 euros creusée pendant les Soldes d’hiver.

Les points forts de l’Amazfit Bip 5 Unity

Son autonomie de deux semaines est impressionnante

Sa certification IP68 permet de l’emmener partout, même sous la pluie

Le grand écran LCD de 1,91 pouce qui affiche 320 x 380 pixels

La réputation de l’Amazfit Bip 5 Unity tient dans son excellent rapport qualité/prix, puisqu’elle est vendue à 69,90 euros. Quand Amazon la solde à 46,58 euros, il ne faut pas la louper.

Une petite montre connectée avec plus de 120 modes sportifs

Amazfit est une marque spécialisée dans les wearables, ces produits connectés que l’on porte sur soi. On pense bien sûr aux montres, aux bracelets, mais aussi aux bagues, même si ces dernières ont un peu de mal à se démocratiser. Revenons sur l’Amazfit Bip 5 Unity, une montre connectée avec un boitier certifié IP68. Elle résiste aux éclaboussures, mais vous devrez l’enlever pour aller à la piscine ou même sous la douche.

Le cadre est en acier inoxydable, ce qui lui confère un aspect premium, plus que les montres concurrentes proposées au même prix. Vous retrouvez un écran LCD de 1,91 pouce qui affiche une définition de 320 x 280 pixels. C’est amplement suffisant pour consulter toutes les informations que la montre et ses capteurs relèvent jour et nuit, que vous fassiez du sport ou non.

Des capteurs à ne plus savoir qu’en faire

À l’arrière de la montre, vous retrouvez un capteur de fréquence cardiaque, un autre pour l’oxygénation du sang (SpO2), un capteur pour le stress, la fréquence cardiaque avec des alertes immédiates en cas d’activité irrégulières. Vous avez même des fonctions de suivi du sommeil, voir si vous dormez bien, les différentes phases, etc. Ce qui permet de prévenir si éventuellement vous faites de l’apnée du sommeil. Il y a même un suivi des cycles menstruels parmi les fonctions proposées.

Si vous êtes sportif, la montre propose 120 modes dont 6 parmi les plus courants qui sont automatiquement reconnus. Vous disposez d’un haut-parleur et d’un micro qui permettent de passer vos appels en mode main libre. En plus, elle est compatible avec l’assistant vocal Alexa, propose 100 cadrans pour être personnalisée et vous pouvez trouver plus de 70 apps à installer via votre smartphone. Franchement, pour le prix, ce serait criminel de lui reprocher son absence de suivi GPS.

Vous pouvez retrouver de nombreuses autres montres connectées dans notre guide d’achat, si jamais cette Amazfit Bip 5 Unity ne vous a pas convaincue.

