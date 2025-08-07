Le protectionnisme américain pourrait conduire à une augmentation du prix des semi-conducteurs dès la semaine prochaine.

La guerre commerciale menée par Donald Trump est loin d’être terminée. Le président américain menace d’imposer une augmentation des taxes de 100 % sur les semi-conducteurs étrangers, indique The New York Times. Une manœuvre politique pensée pour ramener sur le sol américain de nombreuses entreprises établies dans en Asie, à l’image du Taïwanais TSMC, leader dans la fabrication de puces et fournisseur incontournable de l’Américain Apple.

De nouveaux droits de douane

Là où son prédécesseur, Joe Biden, souhaitait appliquer une politique de la carotte sur la base de subvention, Trump choisit la menace du fouet avec la mise en place de droits de douane. Selon CNBC, les produits taïwanais pourraient ainsi être soumis à des taxes de 20 % à compter de cette semaine.

Alors que la demande en semi-conducteurs n’a jamais été aussi forte, le président américain souhaite dicter ses conditions et menace les entreprises au portefeuille.

Des exceptions possibles

Pour les entreprises, il existe une échappatoire. Si les entreprises, s’engagent à construire et investir aux États-Unis, « il n’y aura pas de frais », a déclaré Trump. Un sauf-conduit que certaines entreprises, comme Apple, se sont empressées d’emprunter. La firme de Cupertino a annoncé un investissement de 100 milliards supplémentaires sur le sol américain.

D’autres entreprises comme Nvidia ou TSMC pourraient également être épargnées, rapporte The New York Time. Les deux entreprises s’étant engagées ces derniers mois à investir aux États-Unis.

Pour les consommateurs, il est encore trop tôt pour déterminer précisément l’impact qu’auront ces augmentations de frais. Toutefois, si ces derniers entre en vigueur, ils pourraient conduire à l’augmentation du prix de nos services équipés par ces pièces ou bien des composants de nos appareils comme les smartphones, les PC ou encore les tablettes.