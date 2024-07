Image, son et vieillissement : on a vu comment les TV sont testés avant d’arriver dans votre salon

Nous avons visité, en Chine, l’un des plus grands centres de recherche et de développement de la marque Hisense. Celle-ci a bien voulu nous ouvrir ses portes en grand pour voir comment ses TV sont éprouvés dans tous les sens pour une meilleure qualité.

Nous nous sommes rendus dans le principal centre de R&D de Hisense en Chine. Celui-ci est situé à environ 45 min du centre-ville de Tsingtao, le QG de l’entreprise. Inauguré en 2014, il compte pas moins de 7 000 employés, dont environ deux tiers d’ingénieurs, selon les représentants de la marque chinoise. La firme totalise 26 centres de R&D répartis dans le monde entier, dont 10 en Chine.

Ce centre R&D, en particulier, se concentre principalement sur les téléviseurs et les vidéoprojecteurs Hisense bien qu’il puisse également y avoir des recherches et des tests sur les appareils électroménagers. Ainsi, après avoir vu quelques boutiques emblématiques de la marque à Tsingtao et mieux compris ses ambitions européennes, place au deuxième volet de notre reportage.

Il est composé de nombreux bâtiments qui sont étalés sur une très grande surface avec de très larges espaces de verdure et un plan d’eau au centre. Le cadre de travail y semble très agréable, surtout avec le soleil qui nous a accompagnés lors de notre visite.

Les tests d’émission d’ondes des TV

Au sein du centre de R&D de Tsingtao, nous avons pu voir plusieurs démonstrations de tests des produits en cours de développement. La première d’entre elles concernait les émissions des ondes des TV.

Dans une salle spécialement conçue qui était équipée de multiples panneaux sur tous les murs qui font plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur. Le sol absorbe les ondes électromagnétiques dégagées par les appareils en test. En l’occurrence, lors de notre visite, un téléviseur était positionné sur un plateau tournant afin de mesurer les ondes électromagnétiques émises, sous tous les angles. Ces mesures sont réalisées par une antenne spécifique.

On peut ainsi connaitre le niveau d’électromagnétisme d’un produit afin d’obtenir un agrément en vue d’une commercialisation. Le niveau d’émission doit respecter certaines normes. Celles-ci sont fixées par les autorités compétentes en fonction des marchés. Les standards européens sont identiques aux Chinois. Toutefois, Hisense fait en sorte d’obtenir des niveaux bien inférieurs aux normes en vigueur afin de s’assurer une marge de sécurité pour tous les standards. Dans cette salle, il faut compter une heure de test pour un produit.

Plusieurs appareils sont testés par jour à une cadence impressionnante d’environ 150 produits par mois. Les appareils qui sont testés le sont à l’état de prototype, mais également une fois qu’ils ont été commercialisés afin de s’assurer qu’ils respectent toujours les normes imposées.

La chambre sourde

La seconde étape de notre visite nous a menés dans une chambre sourde. Extrêmement grande et moderne, celle-ci a été fabriquée par des sociétés européennes (allemande et danoise) avec des matériaux très spécifiques qui permettent d’obtenir un niveau de réflexion proche de zéro.

Ici, tous les produits sont testés, qu’il s’agisse des appareils électroménagers, mais également des téléviseurs et des vidéoprojecteurs de la marque. Nous avons pu assister à un test où un signal audio couvrant un très large spectre de fréquences est envoyé via des enceintes situées au plafond tandis qu’un microphone capte les perturbations provoquées par les appareils testés.

La chambre de test de qualité d’image des TV

Après l’audio, l’image. La troisième chambre que nous avons visitée a été conçue pour mesurer et vérifier afin de corriger, le cas échéant, la luminosité et la colorimétrie des téléviseurs. Une autre chambre est prévue pour les tests réalisés sur les vidéoprojecteurs. Tout est automatique. Là aussi, la cadence est assez folle. Quatre à cinq tests sont réalisés par jour à raison de deux heures par produit.

La configuration de la pièce est vraiment très impressionnante. Inutile de vous dire qu’en tant que testeur de TV, cette chambre est un rêve et le matériel utilisé d’un niveau exceptionnellement élevé, mais aussi hors de prix…

Chaque téléviseur est installé sur un support prévu à cet effet pouvant prendre différentes inclinaisons. À l’opposé, un instrument de mesure extrêmement précis est monté sur un système capable de se mouvoir en avant, en arrière, en hauteur et sur les côtés. Il analyse l’image transmise au téléviseur et générée par un générateur de mires. Plusieurs points de la surface de l’écran sont ainsi mesurés. Les données sont consultables sur un logiciel spécifique.

Les téléviseurs sont testés en mode d’image standard HDR (pour la Chine) et en mode Filmmaker HDR (pour la France et l’Europe). La chambre permet aussi de mesurer le pic de luminosité. Si nécessaire, le modèle est renvoyé aux ingénieurs pour demander des corrections afin de respecter les critères d’exigence de la marque.

La chambre de vieillissement

Après les tests d’électromagnétisme, audio et de qualité d’image, place au test de longévité. Afin de s’assurer que le téléviseur, mais aussi le vidéoprojecteur, tient dans le temps, Hisense dispose de six chambres très spéciales dans le centre R&D visité. À l’intérieur, des rangées de téléviseurs sont installées.

Les TV sont allumés 24 heures sur 24 et conservés pendant 42 jours. Ils sont soumis à un environnement particulièrement hostile : 75 à 77 % de taux d’humidité avec une température constante de 45 degrés ! Ce protocole permet de voir si les modèles de TV testés sont capables de tenir, à minima, pendant les 25 000 heures annoncées officiellement par la marque.

Il aurait été inconcevable de tester un seul téléviseur pendant ce temps (plus de 1000 jours). Aussi, Hisense a trouvé une « parade ». La marque utilise ainsi 24 TV de la même référence dans la même chambre.

Hisense : ses TV, Laser TV, Laser Cinema et vidéoprojecteurs de fond de salle

Enfin, un petit passage par le show-room nous a permis de faire un point sur les différentes gammes de TV et de vidéoprojecteurs d’Hisense. Ainsi, la marque propose donc des téléviseurs avec plusieurs séries disponibles en 2024 embarquant des écrans LCD avec rétroéclairage LED (A4N, A6N, A5NQ, E7NQ, E7NQ Pro et A7NQ), mais aussi du Mini-LED (U6NQ, U7NQ, U8NQ et UXNQ) jusqu’à 110 pouces.

La marque ne propose pas (encore) de TV Oled. Il n’est pas impossible que cela change dans les prochaines années.

En outre, les vidéoprojecteurs à ultra courte focale ou à focale classique constituent également une grande partie du catalogue de la marque chinoise.

Les premiers vidéoprojecteurs à ultra courte focale fabriqués par la société chinoise étaient particulièrement imposants et datent de 2014. Il s’agissait de modèle avec une définition Full HD.

En 2016, la marque propose le premier vidéoprojecteur ultra courte focale, Laser TV (livré avec un écran) avec une définition Ultra HD (avec système de simulation qui a encore cours aujourd’hui). En 2022, Hisense présente le premier modèle capable d’afficher une définition Ultra HD 8K (simulée), le Laser TV 100LX (diagonale de 100 pouces) et Laser TV 120LX (diagonale de 120 pouces).

En 2024, la marque propose plusieurs modèles dont le Laser TV L9N capable d’afficher une définition Ultra HD jusqu’à 130 pouces, le Laser Cinema (livré sans écran) PX3 Pro qui peut projeter une image d’une diagonale de 150 pouces avec une luminosité de 3000 Lumens et un taux de contraste de 3000:1, selon Hisense.

Parallèlement, en 2023, la société a proposé le vidéoprojecteur C1 dont vous pouvez lire notre test complet, un modèle à installer en fond de salle embarquant un Triple laser compatible HDR10+ et Dolby Vision affichant une image Ultra HD jusqu’à 300 pouces en diagonale. Cette série sera remplacée par plusieurs vidéoprojecteurs de fond de salle portant les références C2, C2 Pro et C2 Ultra dont nous avons pu voir des prototypes au centre R&D. Ils seront officiellement dévoilés pour le marché européen lors du prochain salon IFA 2024 à Berlin.

Au fil des ans, les ingénieurs ont réussi à miniaturiser les blocs optiques, mais aussi à réduire la taille des composants électroniques afin que les appareils soient plus compacts. Parallèlement, même si les pièces sont plus petites, la prouesse des concepteurs est de proposer une luminosité toujours croissante.

Lors de notre visite au salon CES 2024 de Las Vegas, entre autres nouveautés et concepts, nous avions pu voir le vidéoprojecteur ultra courte focale le plus petit au monde, pour le moment baptisé Laser TV 4K Ultra Slim qui devrait être commercialisé dans les prochains mois.

Nous l’avons retrouvé au centre R&D à Tsingtao.