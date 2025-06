iOS 26 : la dernière beta corrige l’un des gros soucis du design Liquid Glass

Apple améliore la lisibilité du Centre de contrôle d’iOS 26, adressant ainsi l’un des reproches faits au design Liquid Glass introduit avec cette mise à jour majeure.

L’interface Liquid Glass d’Apple // Source : capture Frandroid

Une nouvelle beta développeurs d’iOS 26 vient d’être déployée par Apple pour les possesseurs d’iPhone avec, à la clé, plusieurs améliorations esthétiques notables.

Apple a ainsi légèrement revu le design du centre de contrôle pour en améliorer la visibilité. Il faut dire que ce menu de paramètres rapides avait été largement critiqué après son adoption du design Liquid Glass.

Pour aller plus loin

iOS 26 va optimiser l’autonomie de votre iPhone, mais seulement pour ces modèles

Un centre de contrôle plus « opaque » dans iOS 26

Le Centre de contrôle de l’iPhone dans cette seconde beta d’iOS 26 adopte ainsi un design moins transparent et plus contrasté.

Le système adopte un flou plus prononcé pour mettre en avant les différentes icônes, qui adoptent elles-mêmes une apparence plus claire pour ressortir davantage.

Source : Apple Insider

Si on peut se réjouir de cette plus grande lisibilité, certains diront qu’un tel changement trahit le concept même du design Liquid Glass. Le menu ne se fond plus autant qu’avant avec le reste du système.

On peut s’attendre à d’autres optimisations visuelles de ce type à travers toute la galaxie logicielle d’Apple dans les prochaines beta afin de faire adopter ce nouveau design system au plus grand nombre.

Pour aller plus loin

iOS 26 bêta : pourquoi il ne faut PAS l’installer sans connaître ces règles (on a cassé un iPhone 16 Pro)