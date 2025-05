Revolut continue sa conquête de l’Europe. Lors du sommet Choose France, la banque en ligne britannique a annoncé l’ouverture de son deuxième siège européen à Paris et des investissements records dans l’Hexagone.

Fin de semaine dernière, Revolut nous teasait une grosse annonce concernant la France et elle vient d’annoncer la nouvelle aujourd’hui via un communiqué de presse. Prochainement, la banque en ligne ouvrira un siège Europe de l’Ouest à Paris et prépare également une demande de licence bancaire française.

Enfin, la banque en ligne aux 55 millions de clients (dont 40 millions en Europe) annonce investir plus d’un milliard d’euros en France dans les trois prochaines années, « le plus grand investissement étranger dans le secteur financier français depuis plus d’une décennie« .

Révolutionner le secteur financier européen

Jusqu’alors, Revolut accompagnait son expansion européenne d’ouvertures de simples succursales locales en France mais aussi en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Roumanie et en Italie. Mais le second siège permettra à la fintech de consolider sa position et même d’asseoir sa présence sur le marché français, en plus de mieux pouvoir répondre aux attentes locales avec des services adaptés.

Et pour ce second siège, rien de plus logique que de choisir le premier marché UE de Revolut : la France avec 5 millions de clients, et une croissance fulgurante de 1,6 million de clients sur l’année 2024.

Notre ambition est claire : nous voulons devenir le premier groupe bancaire en Europe, en révolutionnant le secteur et en proposant des services financiers de pointe aux clients des 30 pays de l’Espace économique européen. Pour concrétiser cette vision, nous mettons en place un modèle opérationnel innovant à double siège dans l’UE. Cette initiative stratégique nous permettra d’offrir une gamme élargie de produits et services, au sein de l’un des cadres bancaires les plus sûrs et protecteurs établis dans la région. Antoine Le Nel, Directeur Croissance Groupe chez Revolut

Revolut ambitionne également d’embaucher au moins 200 professionnels en France et annonce tenir sa feuille de route 2025 avec notamment le lancement prochain des prêts immobiliers. Le siège de Paris travaillera avec les succursales d’Allemagne, d’Italie, d’Irlande, du Portugal et de l’Espagne tandis que le siège lituanien s’occupera des autres marchés.

Quant à la licence bancaire française, elle permettra d’accéder plus rapidement à des produits régulés en France tels que le Livret A, le PEA, les prêts immobiliers, le crédit aux entreprises ou encore l’autorisation de découvert.