Fitbit Sense 2, Versa 4 et Inspire 3 : de nouveaux rendus pointent vers une sortie imminente

Le leaker OnLeaks a collaboré avec le site 91Mobiles pour publier les rendus marketing des prochains appareils de Fitbit. De quoi suggérer une sortie imminente.

Alors que, dans les prochains mois, on attend surtout du nouveau de Fitbit sur le front de la Google Pixel Watch — sur laquelle la filiale de Google a travaillé — cela ne signifie pas pour autant que le spécialiste de la santé connectée ne compte pas lancer de nouveaux produits.

Trois nouveaux capteurs en approche

Ces derniers temps, on a ainsi découvert que le constructeur américain travaillait sur deux nouvelles montres connectées haut de gamme, les Sense 2 et Versa 4. On a également pu découvrir des photos de ces deux montres, partagées par le site 9to5Google. Il semble désormais que l’on soit dans les dernières étapes avant le lancement de ces deux nouvelles montres.

La Fitbit Sense 2 // Source : 91Mobiles et OnLeaks

La Fitbit Sense 2 // Source : 91Mobiles et OnLeaks

Le leaker français OnLeaks a partagé, en collaboration avec le site indien 91Mobiles, des rendus presse des deux nouvelles toquantes numériques de Fitbit, les Fitbit Versa 4 et Fitbit Sense 2. On peut ainsi découvrir un design assez similaire sur les deux montres connectées, avec un écran carré dans les deux cas et des bordures de boîtier en métal. Rappelons néanmoins que la Fitbit Sense 2 devrait être le modèle le plus avancé avec gestion de l’électrocardiogramme et suivi du stress grâce à un capteur EDA.

La Fitbit Versa 4 // Source : 91Mobiles et OnLeaks

En plus de ces deux montres connectées, l’article de 91Mobiles met en avant le prochain bracelet connecté de la marque, le Fitbit Inspire 3. Pour rappel, Fitbit a lancé récemment deux bracelets : un modèle haut de gamme, le Charge 5, et un modèle plus design, le Luxe. Le Fitbit Inspire 3 devrait quant à lui adopter un design légèrement différent de celui de son prédécesseur. D’abord, il intégrerait enfin un écran couleur en lieu et place de l’affichage monochrome du Fitbit Inspire 2. Ensuite, son système de bracelet serait mieux intégré que celui du modèle précédent. Le boîtier en lui-même semble par ailleurs moins épais, pour mieux se fondre au poignet.

Le Fitbit Inspire 3 // Source : 91Mobiles et OnLeaks

On devrait en savoir plus sur les trois nouveaux appareils de Fitbit dans les prochaines semaines. Généralement, la réalisation de rendus marketing est l’une des dernières étapes pour les constructeurs avant la mise sur le marché des produits. On peut donc s’attendre à un lancement d’ici à la fin de l’été.

