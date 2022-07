Fitbit : les prochaines montres se rapprochent, les voici en photos

Le site 9to5Google a mis la main sur des photos des deux prochaines montres de Fitbit, les Sense 2 et Versa 4.

En mars dernier, le site américain 9to5Google découvrait, dans le code de l’application Fitbit, les noms de code de trois nouveaux montres et bracelets qui seraient en préparation du côté de la filiale de Google. Vendredi 22 juillet, le site américain a partagé davantage d’informations au sujet des montres Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4, dont des visuels.

9to5Google a en effet obtenu plusieurs photos permettant de découvrir l’aspect des deux futures montres connectées de la marque, spécialisée dans la santé connectée. On peut ainsi découvrir l’image d’une Fitibit Sense 2 qui semble reprendre une approche identique de celle du premier modèle. La montre arborerait à nouveau un écran carré aux angles arrondis avec des bordures noires autour et un cadre doré.

Le cadre semble cependant être tout en métal sur cette nouvelle version, là où la première Fitbit Sense utilisait du plastique sur la partie intérieure. Par ailleurs, Fitbit semble avoir intégré un bouton physique sur la gauche de la montre, en lieu et place de la surface tactile du modèle précédent.

Une Versa 4 sans mesure de la température ni électrocardiogramme

De son côté, la Fitbit Versa 4 devrait conserver un design similaire à celui de la Versa 3 lancée il y a près de deux ans. Néanmoins, 9to5Google a pu découvrir certaines des fonctionnalités qui devraient être intégrées à la montre connectée. On devrait notamment y retrouver un microphone servant aussi bien aux interactions vocales avec Google Assistant qu’à l’analyse des ronflements.

La montre devrait également embarquer une puce GPS et être étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. En revanche, contrairement à la Fitbit Sense 2, la Fitbit Versa 4 ne proposerait ni électrocardiogramme pour détecter la fibrillation cardiaque ni mesure de la température.

On devrait en savoir plus sur les nouvelles montres de Fitbit dans les prochains mois. Si le site 9to5Google a pu mettre la main sur les visuels de prototypes, c’est probablement que le constructeur en est dans les dernières phases de leur développement. Rappelons par ailleurs que Fitbit a travaillé avec sa maison mère, Google, sur la première montre connectée conçue par la firme de Mountain View, la Pixel Watch. Celle-ci sera disponible à la rentrée, en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

