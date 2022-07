Au revoir Google Pay, Google Wallet arrive

La mise à jour de juillet de Google Play apporte le déploiement du nouveau Google Wallet sur votre smartphone et améliore grandement son Play Store avec de nouvelles fonctionnalités, notamment en jeu.

Parallèlement à ses mises à jour Android ou Play Store, Google a aussi pris l’habitude de moderniser et renforcer son système avec des patches mensuels pour Google Play et les services associés.

La mise à jour de juillet apporte un lot conséquent de mises à jour de Google Play System, a repéré le site 9to5Google. À commencer par Google Wallet qui signe son arrivée avec sa nouvelle interface et son changement de nom.

Google Wallet s’annonce

Dévoilé lors de Google I/O

, le rafraîchissement de Google Pay et sa transformation en Google Wallet est imminente. Parmi les mises à jour de Google Play System ce mois-ci, la nouveauté est listée avec son redesign à la sauce Material You. Cela intervient juste après les changements visuels opérés dans le Play Store.

De nouvelles fonctionnalités sont attendues pour l’application de stockage de cartes de fidélité, cartes bancaires, cartes de transport et autres documents importants (billets d’avion, certificat de vaccination, etc.). Google Wallet va aussi servir à se muer en clé numérique au besoin pour les hôtels ou les entreprises, mais aussi intégrer progressivement des pièces d’identité et permis de conduire comme Apple le fait avec son application Cartes.

Google veut aussi mieux l’intégrer à ses autres applications pour un accès plus rapide aux documents qui y sont stockés.

Du jeu mobile facilité

Parmi les autres nouveautés de Google Play, on trouve notamment des améliorations de la fonction « Play-as-you-download ». Déployée l’an dernier, celle-ci permet de lancer un jeu avant la fin de son téléchargement sur le smartphone ou la tablette. La mise à jour de juillet réduit encore les temps d’attente avant de lancer le jeu.

Le Play Store s’enrichit d’une meilleure suggestion de jeux et applications selon vos préférences, d’une amélioration du temps de téléchargement et d’installation avec une plus grande fiabilité. Les programmes Play Pass et Play Points héritent de nouvelles fonctions. Le Play Store va également profiter d’optimisations de performances et de corrections de bugs de sécurité comme de stabilité.

Comment mettre à jour Google Play ?

Pour vérifier si votre smartphone sous Android a besoin d’une mise à jour, vous pouvez aller sur la page Google Play services depuis votre appareil et suivre la procédure.

Pour mettre à jour le système Google Play, allez dans les Paramètres, puis dans A propos du smartphone > Version d’Android > Mise à jour Google Play System.

