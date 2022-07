Le Google Play Store peaufine son interface sur smartphone Android

Google continue de faire évoluer sa boutique d'application pour lui faire suivre les codes de Material You.

Au fil des années, Google fait évoluer les lignes, couleurs et codes de ses interfaces sur le web et sur mobile. Sur Android, tout passe par l’adoption de Material You qui doit désormais s’étendre à chaque application de Google. En premier lieu, il y a le Google Play Store, la boutique d’applications sur Android.

En octobre 2021, pour le lancement d’Android 12, Google avait déjà donné un coup de pinceau à sa boutique pour la rapprocher de Material You. La firme continue ce travail avec une nouvelle mise à jour déployée en juillet 2022.

Changement de boutons

La mise à jour a été repérée par 9To5Google qui a pu prendre plusieurs captures de la nouvelle interface.

Source : 9To5Google

Les différences sont pour le moins subtiles, il faut en fait remarquer que les boutons ont changé d’apparences. Là où le bouton d’installation ou de mise à jour était rectangulaire sur la précédente version, il est désormais arrondi sur les côtés. Même chose pour l’interface de gestion des applications où les filtres ont légèrement changé d’apparence.

Quelques changements de plus pour rendre le Google Play Store un peu plus cohérent avec l’interface des Google Pixel. Cette mise à jour accompagne le changement d’interface plus important sur tablette et Chromebooks du Google Play Store.

