Le Play Store sur votre tablette commence enfin à goûter à Material You

Material You continue de se déployer sur les services de Google. Le style graphique débarque sur l'application Play Store des tablettes et Chromebook.

Lors de sa conférence Google I/O en mai dernier, le géant du web avait annoncé une refonte majeure du Play Store sur les appareils avec un grand écran. Il y a quelques semaines, la version web du magasin d’applications de Google changeait complètement de design pour se moderniser. La version Material You du Play Store se déploie maintenant aussi sur les tablettes Android et les Chromebook. Un changement qui a mis du temps à arriver puisque l’application pour les smartphones avait été mise à jour en octobre dernier.

Le Play Store change d’interface sur tablettes et Chromebook

C’est 9to5Google qui nous informe de cette mise à jour, en rappelant que l’interface de l’application a été modifiée. En mode paysage, « un tiroir de navigation remplace la barre inférieure », alors que cette dernière est conservée en mode portrait.

Avec le look Material You, la barre de recherche perd ses angles pour obtenir une forme arrondie sur les extrémités. Aussi, « la couleur dynamique est appliquée à ce champ et à la surbrillance indiquant la section que vous êtes en train de consulter ». Le média anglophone note que la couleur pour indiquer les appareils non pris en charge passe du vert au bleu.

Ce n’est qu’une première incursion de Material You dans le Play Store sur tablettes et Chromebook, puisqu’on ne retrouve ce design nulle part ailleurs dans l’application. Mais Google serait loin d’en avoir terminé et on peut s’attendre à un remaniement de l’affichage des listes d’applications qui iront plus loin que le simple carrousel, avec des visuels davantage mis en avant. 9to5Google fait enfin remarquer que « l’apparence est assez différente de celle du site web récemment remanié ».

Material You continue de se déployer, puisqu’il est accessible sur Google Maps, sur Gmail et même Google Photos.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.