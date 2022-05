La nouvelle version web du Google Play Store ressemble enfin à l’application mobile

Après des années avec une interface vieillissante, la nouvelle version web du Google Play Store est déployée. Un bon coup de jeune bienvenu et qui rend le site plus agréable à utiliser.

La version desktop du Google Play Store se met enfin à jour, après avoir été testée en novembre dernier chez certains utilisateurs. Une version enfin unifiée avec l’application mobile du Google Play Store, qui avait été revisitée aux couleurs de Material You.

Une mise en cohérence entre les différentes plateformes du Play Store

Pour Google, c’est l’occasion d’unifier les interfaces entre les différentes plateformes sur lesquelles le Play Store est disponible : application mobile, Google TV, web, etc. De quoi vous retrouver plus facilement entre les différentes versions.

C’est ce que l’on peut constater sur les pages d’applications : cela ressemble désormais beaucoup plus à ce que l’on trouve sur l’application mobile. Le fond est blanc, la forme des boutons est arrondie et la couleur légèrement modifiée. A priori, aucun mode sombre n’est disponible sur la nouvelle version web du Play Store. Il reste cependant certaines vues qui n’ont pas été changées, comme la bibliothèque et la liste de souhaits dans l’onglet « Livres ». Une refonte esthétique qui a été faite (presque) partout donc, notamment dans la bibliothèque d’applications.

La refonte est aussi présente sur les appareils mobiles : on y trouve une barre en bas de l’écran avec les différentes sections du Play Store : jeux, applications, cinéma, livres, enfants.

Un filtre par appareil pour la recherche d’applications

Désormais lorsque vous cherchez une application, il y a un filtre supplémentaire : « Appareil ». Il permet de filtrer les applications affichées dans les résultats de recherche en fonction de l’appareil sur lequel vous voulez l’installer. Ces appareils affichés sont ceux sur lesquels votre compte Google est connecté.

On peut également filtrer les résultats de recherche en fonction de ce que l’on souhaite : « Applications et jeux », « Films et TV » ou encore « Livres ».

