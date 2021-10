Android 12 : le Google Play Store passe aux couleurs de Material You

Certains utilisateurs sur Android ont constaté que le Play Store commençait à passer aux couleurs de Material You.

Le relooking des applications Google à la sauce Material You continue. Pour rappel, cette nouveauté introduite avec Android 12 a pour principe d’adapter les couleurs des applications à la couleur de votre fond d’écran, de manière à créer un sentiment d’unité.

On ne compte plus les applications qui sont passées à Material You, comme Gmail, Google Assistant, Agenda, Messages, Drive ou même Google One. Et malgré sa place centrale dans l’écosystème Google, le Google Play Store passe quasiment parmi les derniers à bénéficier de la nouvelle interface.

Un changement subtil

Comme le rapporte XDA Developers, une mise à jour du Play Store côté serveur apporte les précieuses couleurs dynamiques à certains utilisateurs.

Les changements restent relativement subtils. On constate notamment que la barre de recherche du magasin d’apps adopte une forme plus arrondie et qu’elle semble s’adapter aux couleurs choisies par l’utilisateur.

De même, la barre d’onglets en bas a été quelque peu modifiée. En mode clair, elle adapte aussi ses couleurs. En sombre, ce sont les icônes qui changent de teinte. Également, comme on l’a fréquemment aperçu dans les nouveaux design Material You, un forme ovale vient souligner l’onglet dans lequel se trouve l’utilisateur.

Si la mise à jour n’est pas encore disponible sur votre appareil, pas de panique, elle ne devrait plus tarder.