Google One goûte à Material You et vous réserve aussi une petite surprise

Le service d’abonnement Google One a lui aussi droit à la nouvelle interface Material You d’Android 12, et nous apporte au passage un petit cadeau surprise : un thème sombre.

À partir de cet automne, Google déploiera la nouvelle version majeure de son système d’exploitation mobile : Android 12, qui va subir un vrai lifting après plusieurs années de conservatisme esthétique. Cette refonte introduira notamment Material You, la nouvelle interface graphique de l’OS.

Pour le moment réservé aux téléphones Google Pixel, les seuls à pouvoir goûter à la bêta d’Android 12, Material You pourrait à l’avenir s’inviter sur les interfaces logicielles des autres constructeurs. Mais d’ici là, il faut se tourner vers la gamme Pixel pour apercevoir les transformations apportées par le géant américain.

Changements ergonomiques

Beaucoup d’applications Google ont déjà adopté Material You en bêta : Google Assistant, Google Messages, Google Chrome, Gboard, Google Contacts ou encore Google Agenda. C’est cette fois-ci au tour de Google One d’en profiter, service payant permettant d’augmenter son espace de stockage entre Google Drive, Gmail et Google Photos.

Comme l’explique 9to5Google, quelques petits changements ont été opérés pour l’occasion : les boutons Accueil, Stockage, Avantages, Support et Paramètres, placés dans un menu supérieur, changent de place. Ils sont désormais situés dans une barre inférieure. Par ailleurs, l’onglet « Paramètres » disparaît de l’interface principale.

Surprise : la firme de Mountain View ajoute une option attendue depuis longtemps, car courante sur nos applications : un thème sombre. De ce fait, le logo « Google » troque les couleurs de la marque contre du blanc. Avec le thème clair, c’est un noir plus sobre qui a été privilégié, d’après les photos mises en ligne par le média.

Une teinte plus foncée avec le thème sombre

Bien évidemment, la patte Material You est facilement visible : ici, il s’agit d’une teinte verte — en référence, donc, au fond d’écran du téléphone –, qui s’invite sur les parties inférieures et supérieures de Google One. Les autres éléments de l’app’ profitent aussi d’un cadran vert pour apporter toujours plus de cohérence visuelle, tout comme certains intitulés.

D’ailleurs, cette teinte change selon le mode utilisé : avec le thème sombre, c’est un vert plus foncé auquel nous avons affaire. De quoi nous donner une idée encore plus claire des possibilités de Material You.