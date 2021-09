Ok Google Assistant, montre-nous ce que donne Material You sur ton interface

Material You, l'interface qui adapte les couleurs de vos applications de manière dynamique sur Android 12, débarque aussi sur Google Assistant désormais.

Beaucoup d’applications Google goûtent à l’interface Material You progressivement. Pour rappel, il s’agit d’une particularité d’Android 12 qui — en plus de rafraîchir le design général — harmonise automatiquement les couleurs d’affichage des applications installées sur le téléphone à celles qui dominent l’image choisie en guise de fond d’écran d’accueil. C’est désormais au tour de Google Assistant de s’y essayer.

Au détour de la beta 5 d’Android 12 sur Pixel 3 XL, XDA Developers a pu observer le changement de design sur la version 12.37.19.29 de l’application Google Assistant. L’occasion de faire quelques captures d’écran pour montrer que la couleur s’adapte de manière dynamique au thème de l’écran d’accueil. On voit aussi que les boutons d’interaction ont un design légèrement différent.

Le déploiement se fait très progressivement et semble en être encore à ses tous débuts. Google a en effet l’habitude de procéder de la sorte. Ainsi, si un dysfonctionnement est signalé pendant cette période de test, celui-ci n’aura affecté qu’une petite portion d’utilisateurs.

Material You se fait de plus en plus remarquer

Autorisons-nous aussi un petit mot sur Material You. Cette fonction est clairement la plus appréciée et la plus marquante d’Android 12. Il faut dire qu’elle contribue beaucoup à la bonne immersion de l’utilisateur pendant sa navigation en apportant une cohérence esthétique entre les apps. Par ailleurs, cette personnalisation pourrait finalement être disponible pour d’autres smartphones que les Google Pixel qui en ont pour l’instant l’exclusivité.

Notez aussi que Material s’invite déjà sur Google Messages, Gmail, Gboard ou encore Google Agenda (pour ne citer qu’eux).