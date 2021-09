Gmail : voici à quoi ressemble la nouvelle interface Material You sur Android 12

La nouvelle interface Material You est en déploiement pour certains utilisateurs d'Android 12. Voici un petit tour de l'application.

Lors de la Google I/O 2021, le géant de Mountain View a dévoilé certaines des nouveautés d’Android 12, et notamment le nouveau langage de design de son interface. Adieu Material Design, bonjour Material You ! Non seulement l’interface est plus moderne avec des angles plus arrondis et mieux marqués, mais en plus la personnalisation du système est bien plus poussée avec des couleurs d’accentuation nombreuses et potentiellement adaptées automatiquement depuis le fond d’écran du téléphone.

Un déploiement sur certaines applications

Bien qu’Android 12 soit encore en version bêta pour le moment, certaines applications commencent déjà à être mises à jour pour adopter ce nouveau code design. Fin juillet, c’était par exemple le cas de l’application Contacts, et désormais c’est au tour de Gmail, le plus célèbre des clients mails, d’avoir droit à un ravalement de façade.

Certains utilisateurs ayant accès à la bêta d’Android 12 ont ainsi reçu une mise à jour de Gmail avec ce nouveau design. Malheureusement, ce n’est pas le cas sur notre Pixel qui conserve encore l’ancienne interface. Comme le note le site XDA, une partie des éléments sont par ailleurs activés du côté serveur de l’application puisque certains ont accès à la palette de couleurs générée à partir du fond d’écran, mais pas tout le monde.

Le site partage néanmoins quelques captures d’écran de ces changements, de même qu’Artem Russakovskii, journaliste pour Android Police. De quoi avoir un bon aperçu de ce nouveau thème.

Ce nouveau design Material You ne révolutionne pas l’aspect de l’application. On note cependant une meilleure accentuation du fond des menus et des éléments aux coins arrondis beaucoup plus modernes et doux à l’œil.

Pour rappel, la version stable d’Android 12 devrait arriver dans le courant de l’automne, aux alentours de la sortie des Pixel 6.