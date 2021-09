Google Drive : images du design Material You et tout nouveau Widget en X

Avant le lancement d'Android 12, Google met à jour les applications les plus importantes comme Google Drive. La nouvelle version offre un Widget en X dans un style tout nouveau.

Le lancement d’Android 12 approche et ce sera la grande première du design Material You, en particulier pour les appareils Pixel. En attendant, Google met au diapason ses applications comme Google Horloge, Téléphone, ou Gmail, et désormais Google Drive. L’application de stockage a le droit à son nouveau design Material You, mais aussi une autre nouveauté remarquable, un widget au design très original.

Un widget avec une nouvelle forme

Comme il s’agissait d’une grande nouveauté d’iOS 14, Google a remis au goût les widgets avec Android 12. C’est avec Google Drive que la firme donne un bon exemple de la forme que peut adopter un nouveau widget conçu pour Android 12.

On peut voir plusieurs tailles de widgets offrant plus ou moins d’options : mettre en ligne un fichier, prendre une photo, chercher un document ou en créer un nouveau. Le widget en forme de x est totalement nouveau avec cette version. Il s’agit d’une nouvelle disposition pour un widget qui veut offrir 4 boutons, mais ne pas remplir une ligne.

Une interface Material You assez classique

Pour le reste, Google Drive propose une mise à jour assez simple vers Material You. On reconnaît les nouveaux éléments comme la forme de l’ombre derrière la rubrique sélectionnée dans le menu en bas de l’application.

Le bouton d’action adopte également sa nouvelle forme. Enfin, on voit que les couleurs du thème dépendent désormais des paramètres de l’utilisateur. La palette de couleurs utilisée est déterminée à partir de votre fond d’écran.

Cette nouvelle version de Google Drive est en cours de déploiement.